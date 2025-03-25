Ремонтная кампания на АЭС: в Энергоатоме планируют сократить сроки там, где это возможно — Finance.ua
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Ремонтная кампания на АЭС: в Энергоатоме планируют сократить сроки там, где это возможно

Фондовый рынок
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НАЭК «Энергоатом» предпринимает все необходимые меры, чтобы как можно скорее возвращать в сеть атомные энергоблоки после ремонта.
Об этом в эфире программы «Энерго LIVE» сообщил и.о. председателя правления Энергоатома Петр Котин, передает Укринформ со ссылкой на компанию.
Основная мера, по словам Котина, это перегрузка ядерных блоков топливом; его выполняют раз в год.
«Одновременно с перегрузочной кампанией проводятся другие необходимые ремонтные работы — по восстановлению состояния оборудования, приведению его к высоким стандартам <…> Работы спланированы так, чтобы их можно было выполнять параллельно, чтобы после перегрузки топлива блок возвращался в энергосеть Украины», — пояснил Котин.
Он напомнил, что в прошлом году на украинских АЭС уже было сокращение сроков ремонта. И в этом году также планируется сокращение сроков там, где это возможно.
По материалам:
Укрінформ
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