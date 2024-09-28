Microsoft планирует запустить АЭС для питания искусственного интеллекта — Finance.ua

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Microsoft планирует запустить АЭС для питания искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Microsoft планирует запустить АЭС для питания искусственного интеллекта
Microsoft планирует запустить АЭС для питания искусственного интеллекта
Microsoft подписала соглашение о восстановлении закрытой атомной электростанции Three Mile Island. В случае одобрения регуляторными органами производитель программного обеспечения будет иметь эксклюзивные права на 100% производимой электроэнергии для нужд своих центров обработки данных для искусственного интеллекта.
Об этом пишет The Verge.
Компания Constellation, владелец АЭС Three Mile Island, объявила о заключении соглашения о покупке электроэнергии из Microsoft.
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Станция снова заработает в 2028 году при условии, что регуляторные органы одобрят соглашение.
Реактор, с которого Microsoft планирует получать энергию, был выведен из эксплуатации в 2019 году по экономическим причинам и расположен рядом с блоком, остановленным в 1979 году после крупнейшей ядерной аварии в истории США.
Станция может генерировать 837 мегаватт энергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией более 800 000 домов.
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Microsoft согласилась покупать электроэнергию с этой станции, которая будет переименована в Центр чистой энергии Крейна в честь покойного Криса Крейна, бывшего генеральным директором Exelon в течение 20 лет. Это первая в своем роде сделка для гиганта программного обеспечения.
«Данная сделка является важной вехой в усилиях Microsoft, направленных на декарбонизацию энергосистемы в поддержку нашего обязательства стать углеродно-отрицательным. Microsoft продолжает сотрудничать с энергетическими компаниями по разработке безуглеродных источников энергии, которые помогут удовлетворить потребности энергосистем в мощности и надежности», — говорит вице-президент по энергетике Microsoft Бобби Холлис.
По материалам:
mezha.media
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