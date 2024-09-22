Microsoft выпускает Windows для iPhone, Mac и Android — Finance.ua

Microsoft выпускает Windows для iPhone, Mac и Android Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Microsoft выпускает Windows для iPhone, Mac и Android

Microsoft запустила приложение Windows для macOS, iOS, веббраузеров, Android и даже для устройств на Windows.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Унифицированная программа Windows App фактически является центром для потоковой передачи копии Windows из различных источников, включая Windows 365, виртуальный рабочий стол Azure, удаленный рабочий стол и т. д.

Windows App имеет унифицированный интерфейс и упрощенное подключение к Windows с любого устройства. В ней также есть функции настройки главного экрана, поддержка нескольких мониторов и перенаправление USB.

Кроме того, Windows App предлагает расширенные функции безопасности, в том числе многофакторную аутентификацию, оптимизацию Microsoft Teams и легкое переключение аккаунтов для удаленной работы.

theБабель По материалам:

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