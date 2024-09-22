Microsoft выпускает Windows для iPhone, Mac и Android — Finance.ua

Microsoft выпускает Windows для iPhone, Mac и Android
Microsoft запустила приложение Windows для macOS, iOS, веббраузеров, Android и даже для устройств на Windows.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Унифицированная программа Windows App фактически является центром для потоковой передачи копии Windows из различных источников, включая Windows 365, виртуальный рабочий стол Azure, удаленный рабочий стол
и т. д.
Windows App имеет унифицированный интерфейс и упрощенное подключение к Windows с любого устройства. В ней также есть функции настройки главного экрана, поддержка нескольких мониторов и перенаправление USB.
Кроме того, Windows App предлагает расширенные функции безопасности, в том числе многофакторную аутентификацию, оптимизацию Microsoft Teams и легкое переключение аккаунтов для удаленной работы.
Поделиться новостью