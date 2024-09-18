Microsoft заявил об обратном выкупе акций до $60 миллиардов — Finance.ua
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Microsoft заявил об обратном выкупе акций до $60 миллиардов

Фондовый рынок
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Американский техгигант Microsoft объявил об одобрении советом директоров компании новой программы об обратном выкупе акций на сумму до 60 миллиардов долларов США.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Также технологический гигант объявил, что выплаты квартальных дивидендов составят 0,83 доллара за акцию, что отображает рост на 8 центов, или 10% по сравнению с предыдущим кварталом.
Microsoft проведет ежегодное собрание акционеров 10 декабря.
В июле компания заявила, что в текущем финансовом году потратит больше на инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом.
Компания указала в своем финотчете о росте капитальных расходов на 77,6% в квартале, завершившемся 30 июня, в основном из-за расходов, связанных с ИИ.
Отмечается, что крупные технологические компании, в том числе Microsoft и Alphabet, сейчас сталкиваются с давлением со стороны инвесторов, чтобы продемонстрировать отдачу от миллиардов долларов, которые они вложили в ИИ-инфраструктуру.
Microsoft является одной из немногих крупных компаний, которые вклад искусственного интеллекта учитывают в своих квартальных доходах, поскольку большинство компаний еще не увидели значительного прироста от инвестиций в ИИ.
По материалам:
Укрінформ
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