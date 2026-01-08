Укрзализныця обновила все графики движения поездов Сегодня 17:26 — Личные финансы

Укрзализныця обновила все графики движения поездов

«Укрзализныця» обновила все графики движения поездов, по которым перевозки будут осуществляться уже с 22 января.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Продажа билетов на поезда с отправлением с 22 января открылась сегодня, 8 января. При этом билеты будут поступать в продажу постепенно, в том числе около 70% внутренних рейсов доступны в приложении УЗ с 08:00, все международные — с 09:00, остальные — до конца дня.

Отмечается, что 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда будут курсировать по измененному расписанию. Это позволит компании провести необходимые корректировки безопасности и минимизировать задержки на фастовском участке, поврежденном вследствие вражеских атак, где идут восстановительные работы.

«С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов. Безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения должны выйти на первый план», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

По его словам, специалисты компании выполнили работу по обновлению графиков в сжатые сроки, а именно за 7 дней, тогда как по европейской практике на это отводится до пяти месяцев. Ожидается, что благодаря изменениям уровень своевременных прибытий поездов достигнет 91%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего следования. В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь получат пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.

