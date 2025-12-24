0 800 307 555
Укрзализныця запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express: расписание

В Киеве в часы пик временно запустят тестовые шаттлы Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи. Это позволит сократить интервал движения поездов до 15 минут в утренние и вечерние часы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской кольцевой электрички Kyiv City Express от АО «Укрзализныци».

Когда будут курсировать дополнительные рейсы

Эксперимент будут проводить в часы пик с 24 по 26 декабря, а также с 29 по 31 декабря. Шаттлы будут курсировать утром и вечером вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички в качестве дополнительных рейсов.
В компании говорят, что в пиковые часы шаттлы позволят сделать интервалы между поездами 15 минут, чтобы поездки между левым и правым берегами стали быстрее и удобнее. Такие рейсы также актуальны в периоды повышенной опасности, когда спрос на Киевскую кольцевую электричку увеличивается в среднем в 3 раза.
Дополнительные рейсы в общем расписании будут обозначаться буквой «Д», что означает «дополнительные».

Расписание движения шаттлов

Дарница — Выдубичи:
  • 6:31 — 6:41;
  • 7:31 — 7:41;
  • 8:31 — 8:41;
  • 9:31 — 9:41;
  • 16:16 — 16:26;
  • 17:31 — 17:41;
  • 18:31 — 18:41.
Выдубичи — Дарница:
  • 7:02 — 7:12;
  • 8:02 — 8:12;
  • 9:02 — 9:12;
  • 15:52 — 16:02;
  • 17:02 — 17:12;
  • 18:05 — 18:15;
  • 19:02 — 19:12.
На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров шаттлов будет производиться с 3 пути.
Инфографика: Укрзализныця
Инфографика: Укрзализныця
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 14 декабря Укрзализныця вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов. Среди нововведений — расширение сети путешествий с помощью региональных рейсов. УЗ запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
