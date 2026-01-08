Нужно ли ФЛП хранить банковские выписки за год — разъяснение
Физическим лицам — предпринимателям необходимо хранить банковские выписки за год. Это подтверждают эксперты профильного портала 7eminar.
В каком формате хранить выписку
Эксперты отмечают, что банковскую выписку разрешено хранить в электронном виде. Распечатка документа не обязательна, если выписка сохранена должным образом.
Рекомендуется загружать выписку в двух форматах:
- в формате PDF с печатью банка;
- в формате Excel.
По практике налоговых проверок налоговики обычно просят предоставить банковскую выписку именно в формате Excel, поскольку с таким файлом удобнее работать и анализировать движение средств.
Выписка в формате PDF с печатью банка используется для подтверждения достоверности данных.
Выписка является подтверждением суммы полученных на счет средств.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года изменился порядок предоставления Налогового расчета сумм дохода, начисленного или уплаченного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса для отдельных категорий налоговых агентов.
С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.
