В ТЦК напомнили, кто из военных обязан декларировать доходы

В Украине идет очередной этап подачи электронных деклараций за 2025 год. Подать декларацию необходимо до 1 апреля. В то же время для большинства военнослужащих Вооруженных сил Украины на период военного положения предусмотрена отсрочка в декларировании.

Об этом напоминает Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Кто из военных должен подавать декларации

Несмотря на общую отсрочку, законодательство определяет отдельные категории военнослужащих, которые обязаны подавать электронные декларации даже во время военного положения.

К таким категориям относятся:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины, в том числе командированные;

члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий, в том числе командированные;

военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или осуществляющих контроль качества.

Кто освобожден от декларирования во время военного положения

Закон также предусматривает перечень категорий, которые на период действия военного положения освобождаются от обязанности подавать декларации.

Речь идет, в частности, о:

военных должностных лиц, проходящих военную службу по контракту в составе рядового, сержантского и младшего офицерского состава;

мобилизованных военнослужащих, резервистов и призванных лиц офицерского состава;

работников социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на начало марта граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2025 году, составляет 32,4 млрд. грн. Декларационная кампания продлится до 1 мая. По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Более 3,5 тысяч граждан задекларировали доходы, превышающие 1 млн грн. В общей сложности эта категория налогоплательщиков отразила в декларациях 14,6 млрд грн доходов.

Также мы писали , что Кабинет Министров утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих — единственного цифрового источника данных о военных Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службы транспорта. Реестр должен стать основой для создания электронного военно-учетного документа, автоматизации учета и более быстрого доступа к социальным гарантиям и государственным сервисам, в частности, через приложение «Армия+».

