Работа в Польше по украинской трудовой книжке: возможно ли это
Из-за полномасштабной войны многие украинцы ищут безопасное место и стабильную работу за границей. Польша стала одной из главных стран, которая приняла наших граждан и упростила условия трудоустройства. Рассказываем, можно ли с украинской трудовой книжкой работать в Польше.
Об этом сообщает inpoland.
Право на работу без разрешения
Украинцы, легально находящиеся в Польше, могут работать без отдельного разрешения. Это право предусмотрено Законом от 12 марта 2022 г. «О помощи гражданам Украины в связи с военным конфликтом».
Для начала работы достаточно, чтобы работодатель подал электронное уведомление в районное управление труда (Powiatowy Urząd Pracy) в течение 7−14 дней после трудоустройства.
Тем не менее, украинская трудовая книжка в Польше не признается официальным документом для легализации работы. Поэтому трудоустройство возможно только по польскому трудовому договору — umowa o pracę, umowa zlecenie или umowa o dzieło. Все эти договоры обладают юридической силой, но отличаются уровнем социальных гарантий и налогообложения.
Кто освобожден от разрешений
- Украинцы, имеющие статус временной защиты или другие законные основания для пребывания, освобождаются от обязанности получать разрешение на работу.
- Однако работодатель обязан выполнить все процедурные требования — уведомить управление труда и гарантировать работнику не менее минимальной зарплаты, установленной польским законодательством.
Что следует учесть
Трудовая книга из Украины может быть использована только в качестве доказательства опыта или квалификации, но не как разрешение на работу.
Также перед подписанием контракта рекомендуется обратиться к переводчику или юристу, чтобы убедиться в корректности условий договора.
