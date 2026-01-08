0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В прошлом году количество украинских мигрантов за границей возросло: регулятор назвал причины

Личные финансы
35
В прошлом году количество украинских мигрантов за границей возросло: регулятор назвал причины
В прошлом году количество украинских мигрантов за границей возросло: регулятор назвал причины
В 2025 году количество украинских мигрантов за рубежом росло на фоне сложной ситуации безопасности в Украине.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.
В прошлом году количество украинских мигрантов за границей возросло: регулятор назвал причины
По данным ООН, на 11 декабря 2025 года за пределами Украины находились 5,9 млн человек. Уменьшение численности на 20,5 тыс. человек по сравнению с данными на 14 ноября связано с техническим пересмотром статистики по временной защите в Польше.
Всего в осенне-зимний период количество мигрантов возросло на 161 тыс. человек, прежде всего из-за ухудшения условий жизни в результате обстрелов инфраструктуры.
По результатам опроса Международной организации по миграции, 54% внутренне перемещенных арендуют жилье, при этом половина из них тратит на аренду 30% или более своего дохода.
Значительную часть среди ВПЛ составляют пенсионеры (34%) и безработные (18%).
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на консульском учете за рубежом состоят примерно 8,5 миллиона украинцев. В то же время реальное количество граждан Украины за пределами государства значительно больше.
«11 миллионов граждан Украины уехали за границу. 11! Я получил официальный ответ от МИДа — там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят», — отметил Лубинец.
Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года. Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возвращение 0,2 млн человек. Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 млн человек, в предыдущем прогнозе — 0,5 млн человек).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems