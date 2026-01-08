В прошлом году количество украинских мигрантов за границей возросло: регулятор назвал причины Сегодня 14:35 — Личные финансы

В 2025 году количество украинских мигрантов за рубежом росло на фоне сложной ситуации безопасности в Украине.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

По данным ООН, на 11 декабря 2025 года за пределами Украины находились 5,9 млн человек. Уменьшение численности на 20,5 тыс. человек по сравнению с данными на 14 ноября связано с техническим пересмотром статистики по временной защите в Польше.

Всего в осенне-зимний период количество мигрантов возросло на 161 тыс. человек, прежде всего из-за ухудшения условий жизни в результате обстрелов инфраструктуры.

По результатам опроса Международной организации по миграции, 54% внутренне перемещенных арендуют жилье, при этом половина из них тратит на аренду 30% или более своего дохода.

Значительную часть среди ВПЛ составляют пенсионеры (34%) и безработные (18%).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на консульском учете за рубежом состоят примерно 8,5 миллиона украинцев. В то же время реальное количество граждан Украины за пределами государства значительно больше.

«11 миллионов граждан Украины уехали за границу. 11! Я получил официальный ответ от МИДа — там 8,5 миллиона граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят», — отметил Лубинец.

Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года. Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возвращение 0,2 млн человек. Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 млн человек, в предыдущем прогнозе — 0,5 млн человек).

