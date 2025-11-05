Украина откроет оборонные представительства в Берлине и Копенгагене до конца 2025 года Сегодня 05:20 — Мир

Украина откроет оборонные представительства в Берлине и Копенгагене до конца 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить присутствие украинского оружия на европейских рынках и открыть оборонные представительства в Берлине (Германия) и Копенгагене (Дания).

Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

В рамках президентской программы совместного производства Build with Ukraine Украина готовится к открытию первых двух представительств оборонной промышленности в Европе.

Они будут работать в Берлине и Копенгагене до конца этого года.

«Это поможет нашей оборонке и экономике нарастить поступления в бюджет, а значит, и увеличить закупку нашего же оружия для нашего войска», — отметил советник президента Камышин.

Напомним, что в конце октября 2025 года Зеленский поручил начать экспорт украинского оружия за границу уже с ноября 2025 года.

Минобороны должно обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке FPV-дронов, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

До конца года власти должны выйти на показатель, при котором более 50% вооружения, задействованного в обороне страны, должно быть отечественного производства.

