Украина откроет оборонные представительства в Берлине и Копенгагене до конца 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить присутствие украинского оружия на европейских рынках и открыть оборонные представительства в Берлине (Германия) и Копенгагене (Дания).
Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.
В рамках президентской программы совместного производства Build with Ukraine Украина готовится к открытию первых двух представительств оборонной промышленности в Европе.
Они будут работать в Берлине и Копенгагене до конца этого года.
«Это поможет нашей оборонке и экономике нарастить поступления в бюджет, а значит, и увеличить закупку нашего же оружия для нашего войска», — отметил советник президента Камышин.
Напомним, что в конце октября 2025 года Зеленский поручил начать экспорт украинского оружия за границу уже с ноября 2025 года.
Минобороны должно обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке FPV-дронов, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.
До конца года власти должны выйти на показатель, при котором более 50% вооружения, задействованного в обороне страны, должно быть отечественного производства.
