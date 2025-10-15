ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины Сегодня 12:18 — Казна и Политика

ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины

В Стокгольме состоялось 11 заседание ІТ-коалиции, которая является инструментом целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

Участники встречи договорились о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

В ходе заседания представители Минобороны и ВСУ рассказали партнерам об эволюции системы связи в армии, интеграции боевой системы DELTA и ее роли в поддержке процессов ISTAR, а также о преимуществах цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными системами.

Сегодня новые военные технологии рождаются и проходят проверку на жизнеспособность на поле боя в Украине. Для нас крайне важно увеличить финансирование цифровых проектов и максимально ускорить процессы закупок, чтобы технологии быстрее попадали в войска. Благодарны странам-лидерам и Швеции за организацию и активное сотрудничество", — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

С момента создания в сентябре 2023 года ІТ-коалиция уже привлекла более 1,2 млрд евро для развития технологической состоятельности ВСУ. В частности, благодаря партнерам, украинские подразделения недавно получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, а также средства спутниковой и мобильной связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии. Отдельную благодарность Минобороны выражает Германии за весомый вклад в развитие систем радиосвязи и поддержку цифровых проектов.

Благодаря поддержке ІТ-коалиции, сегодня Минобороны также активно разворачивает « Импульс » — первую систему тактического уровня для учета военных. Она автоматизирует работу строевых частей, обеспечивает точные и упорядоченные данные о личном составе и помогает командованию принимать решения на основе актуальной информации.

ІТ-коалиция — одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по обороне Украины («формат Рамштайн»).

Она поддерживает ВСУ и Минобороны в области ІТ, связи и кибербезопасности. В настоящее время в ІТ-коалицию входят:

Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидеры коалиции — Эстония и Люксембург.

