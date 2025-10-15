0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины

Казна и Политика
17
ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины
ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины
В Стокгольме состоялось 11 заседание ІТ-коалиции, которая является инструментом целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.
Об этом сообщает Минобороны.
Участники встречи договорились о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.
В ходе заседания представители Минобороны и ВСУ рассказали партнерам об эволюции системы связи в армии, интеграции боевой системы DELTA и ее роли в поддержке процессов ISTAR, а также о преимуществах цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными системами.
Сегодня новые военные технологии рождаются и проходят проверку на жизнеспособность на поле боя в Украине. Для нас крайне важно увеличить финансирование цифровых проектов и максимально ускорить процессы закупок, чтобы технологии быстрее попадали в войска. Благодарны странам-лидерам и Швеции за организацию и активное сотрудничество", — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
С момента создания в сентябре 2023 года ІТ-коалиция уже привлекла более 1,2 млрд евро для развития технологической состоятельности ВСУ. В частности, благодаря партнерам, украинские подразделения недавно получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, а также средства спутниковой и мобильной связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии. Отдельную благодарность Минобороны выражает Германии за весомый вклад в развитие систем радиосвязи и поддержку цифровых проектов.
Благодаря поддержке ІТ-коалиции, сегодня Минобороны также активно разворачивает «Импульс» — первую систему тактического уровня для учета военных. Она автоматизирует работу строевых частей, обеспечивает точные и упорядоченные данные о личном составе и помогает командованию принимать решения на основе актуальной информации.
ІТ-коалиция — одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по обороне Украины («формат Рамштайн»).
Она поддерживает ВСУ и Минобороны в области ІТ, связи и кибербезопасности. В настоящее время в ІТ-коалицию входят:
  • Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидеры коалиции — Эстония и Люксембург.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems