Рынок труда: какие тенденции появились в 2025 году

В настоящее время на рынке труда сохраняются тенденции 2022−24 годов. Почти такое количество людей обращается в Службу занятости. С начала этого года уже 520 000 украинцев получили наши услуги.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина

По статистике, сейчас обеспечено занятостью 300 тысяч через трудоустройство и другие наши активные программы.

80 тысяч человек прошли обучение, около 10 тысяч получили гранты на создание и развитие собственного дела.

75% всех обратившихся в ГСЗ получили реальную поддержку.

Как она отметила, сейчас плюс-минус такой же показатель вакансий, как и в предыдущие годы — на едином портале вакансии более 240 тысяч предложений работы.

До полномасштабного вторжения были времена работодателя, сейчас — время работников.

Если раньше бизнес размещал вакансии и было по 40 откликов на одно предложение, то теперь один-два — и это считается хорошо.

Что изменилось

Стало больше обращений от ветеранов и ветеранок и меньше от внутренне перемещенных граждан. С начала полномасштабного вторжения к нам обратилось почти 40 тысяч ветеранов.

Из них 10 тысяч уже трудоустроили,

еще 10 тысяч — прошли обучение, переобучение, повышение квалификации,

более 2 тысяч — получили гранты на собственное дело.

Реальную помощь получили около 60% ветеранов.

Служба работает над построением системы перехода от военной службы к гражданской профессиональной жизни и координацией между специалистом по сопровождению Минветеранов и карьерным советником Службы занятости.

Ранее мы писали , что сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу. Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством Ruban Litvinova Social Impact Advisory по инициативе Минсоцполитики.

Большинство украинцев которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины. Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы.

Действует программа ваучеров на переквалификацию для людей 45+.

Доступны цифровые курсы и онлайн сервисы для поиска работы.

Микрогранты на самозанятость по программе «єРобота», которые уже получили более 500 человек 55+.

