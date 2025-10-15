Рынок труда: какие тенденции появились в 2025 году
В настоящее время на рынке труда сохраняются тенденции 2022−24 годов. Почти такое количество людей обращается в Службу занятости. С начала этого года уже 520 000 украинцев получили наши услуги.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.
По статистике, сейчас обеспечено занятостью 300 тысяч через трудоустройство и другие наши активные программы.
80 тысяч человек прошли обучение, около 10 тысяч получили гранты на создание и развитие собственного дела.
75% всех обратившихся в ГСЗ получили реальную поддержку.
Как она отметила, сейчас плюс-минус такой же показатель вакансий, как и в предыдущие годы — на едином портале вакансии более 240 тысяч предложений работы.
Читайте также
До полномасштабного вторжения были времена работодателя, сейчас — время работников.
Если раньше бизнес размещал вакансии и было по 40 откликов на одно предложение, то теперь один-два — и это считается хорошо.
Что изменилось
Стало больше обращений от ветеранов и ветеранок и меньше от внутренне перемещенных граждан. С начала полномасштабного вторжения к нам обратилось почти 40 тысяч ветеранов.
- Из них 10 тысяч уже трудоустроили,
- еще 10 тысяч — прошли обучение, переобучение, повышение квалификации,
- более 2 тысяч — получили гранты на собственное дело.
Реальную помощь получили около 60% ветеранов.
Читайте также
Служба работает над построением системы перехода от военной службы к гражданской профессиональной жизни и координацией между специалистом по сопровождению Минветеранов и карьерным советником Службы занятости.
Ранее мы писали, что сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу. Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством Ruban Litvinova Social Impact Advisory по инициативе Минсоцполитики.
Большинство украинцев которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины. Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы.
- Действует программа ваучеров на переквалификацию для людей 45+.
- Доступны цифровые курсы и онлайн сервисы для поиска работы.
- Микрогранты на самозанятость по программе «єРобота», которые уже получили более 500 человек 55+.
Поделиться новостью
Также по теме
Рынок труда: какие тенденции появились в 2025 году
ІТ-коалиция ускорит закупки технологий и усилит цифровизацию обороны Украины
Новая программа обеспечения жильем ВПЛ старшего возраста: что предлагает Минсоцполитики
93% предприятий ЖКХ нарушают правила формирования тарифов
Почему статус «в розыске» может быть даже после уплаты штрафа
Новая индексация пенсий: о каких суммах идет речь