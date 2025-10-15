0 800 307 555
Налог на OLX, Prom, Bolt: поддержан правительственный законопроект (размеры льгот)
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, устанавливающий правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.

Льгота

Комитет предусмотрел общую льготу на продажу товаров украинцами через платформы в 2000 евро в год без уплаты налогов.
Как написал Гетманцев, этот документ является ключевым шагом для гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.
Законопроект Кабинета Министров Украины предусматривает имплементацию Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ (Model Rules for Reporting by Platform Operators) и положениям Директивы Совета (ЕС) 2021/514 (DAC 7), которая обновляет механизмы административного сотрудничества в сфере налогообложения в рамках Евросоюза.
«Это означает, что Украина присоединяется к европейской системе прозрачности цифровой экономики, где данные о доходах лиц, полученных через цифровые платформы, автоматически передаются между налоговыми органами разных государств», — написал он.
Внедрение этого механизма — не только техническое требование, но и международное обязательство Украины. Он определен Меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике и Национальной стратегией доходов Украины.
На практике это создает условия для взаимного обмена информацией:
  • Государственная налоговая служба Украины будет ежегодно получать данные от компетентных органов иностранных юрисдикций — сторон Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI Agreement)
  • в то же время ГНС будет передавать партнерам соответствующую информацию об их резидентах.

Что это дает

Принятие этого правительственного законопроекта приблизит Украину к полноценному участию в европейской налоговой архитектуре, где прозрачность, автоматический обмен и налоговая ответственность не просто технические инструменты, а признаки цивилизованной экономики и доверия между государствами.
«Это — единственный путь в Европу, к зрелой налоговой системе, где прозрачность является правилом, а не исключением», — резюмировал он.
