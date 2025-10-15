0 800 307 555
Минфин привлек 19,5 млрд грн от размещения ОВГЗ

Казна и Политика
Министерство финансов 14 октября успешно провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекая в государственный бюджет 19,57 млрд грн.
Об этом идет речь на сайте Минфина.
Доразмещение военных облигаций с кодом UA4000237416 (399 дней, номинальный уровень доходности 16,35%) обеспечило 2,57 млрд грн; UA4000237424 (616 дней, 17,10%) — 2,38 млрд грн.
UA4000237242, номинированные в долларах США (610 дней, 4,09%) принесли $152,17.
Облигации с кодом UA4000237556 (1 127 дней, 17,80%) были размещены впервые. Они обеспечили 3,13 млрд грн; UA4000237564 (1 379 дней, 14,89%) — 5,15 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
