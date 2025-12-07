С начала года поступления ЕСВ выросли на 21%
За 11 месяцев 2025 года в бюджет уже перечислено более 593,1 млрд грн ЕСВ. Это на 21,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом идет речь в сообщении Государственной налоговой службы.
Как рассчитывается ЕСВ
«Дополнительно украинская система соцстрахования получила 103,3 млрд. грн., это важный ресурс для финансирования пенсионных и социальных выплат», — говорится в сообщении.
Единый взнос уплачивается ежемесячно по ставке 22%.
Его размер рассчитывается как произведение заработной платы и ставки взноса. Максимальная сумма дохода, на которую начисляется единый взнос, в 2025 году равна 20 размерам минимальной заработной платы.
- Минимальный страховой взнос — 1760 грн.: 22% от минимальной заработной платы (8000 грн.).
- Максимальный страховой взнос — 35 200 грн.: 22% от 20 минимальных заработных плат (160 000 грн.).
Сроки уплаты единого взноса:
- работодатели перечисляют взнос до 20 числа месяца, следующего за отчетным;
- физические лица, которые платят за себя — до 20 числа месяца после окончания квартала;
- участники добровольного страхования — в сроки, предусмотренные договором.
В Налоговой отмечают, что каждый месяц стажа засчитывается только при уплате минимального страхового взноса.
