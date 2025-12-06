0 800 307 555
ру
Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с €11,5 млрд для Украины

Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, в рамках которого предусмотрено 11,5 млрд евро военной помощи для Украины.
Об этом пишет Spiegel.
Общий объем расходов правительства канцлера Фридриха Мерца составит 524,5 млрд евро — на 21,5 млрд больше, чем в 2025 году.
Для покрытия расходов в основном бюджете планируется привлечь около 98 млрд евро долговых средств.
Отдельно предусмотрено финансирование через кредиты из специальных фондов, в частности для Бундесвера и инфраструктурных проектов.
Более трети всех расходов придется на труд и социальную сферу. Оборонный бюджет вырастет примерно до 108 млрд евро, что является самым высоким показателем для Германии со времен завершения холодной войны.
Украина получит из утвержденного бюджета 11,5 млрд евро на артиллерию, дроны, бронированные транспортные средства и прочее оборудование. По данным Министерства обороны ФРГ, это самый большой объем поддержки с начала полномасштабного российского вторжения.
