Германия предоставила экстренную помощь Украине в €170 миллионов

Казна и Политика
Германия не ослабит поддержку Украины, она увеличивает военную поддержку и незамедлительно предоставляет 170 млн евро зимней помощи, что должно показать путину, среди прочего, что он не добьется успеха в Украине.
Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду в речи в Бундестаге во время дебатов по бюджету на 2026 год.
«Германия будет продолжать поддерживать Украину на очень высоком уровне в федеральном бюджете на 2026 год. Учитывая недавние события, мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки в Украине», — сказал Мерц.
Он заверил, что Германия не приостановит свою поддержку Украины.
«Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько это необходимо. И мы хотим сделать замороженные российские активы доступными именно этому. Путин должен осознать, что у него нет никакого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка», — подчеркнул канцлер.
Он приветствовал усилия США по завершению войны, но подчеркнул, что Украина и Европа не хотят мира из-за капитуляции и не воспримут переговоры за их спиной.
«Соглашение, заключенное между великими государствами без согласия Украины и без согласия европейцев, не станет основой для настоящего, устойчивого мира в Украине… В этот судьбоносный момент для Украины, Европы и для нас вместе с Соединенными Штатами я хочу также четко сказать: по европейским делам решение может приниматься только с согласия Европы. Европа — не игрушка в чужих руках, а суверенный актер, отстаивающий собственные интересы и ценности», — заявил глава правительства.
Он также повторил, что война может закончиться уже завтра, если россия прекратит свое незаконное с точки зрения международного права нападение и выведет свои войска с чужой территории.
«В этом конфликте есть только один агрессор. Назвать его — это предпосылка для внутреннего ориентира, который нужен для разрешения этого конфликта… И чтобы настоящие переговоры вообще стали возможны, путину нужно продемонстрировать бесперспективность его военной авантюры», — подчеркнул Мерц.
По материалам:
Укрінформ
