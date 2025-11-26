0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Осталось несколько дней: в НБУ призвали украинцев сдавать монеты

Казна и Политика
72
Осталось несколько дней: в НБУ призвали украинцев сдавать монеты
Осталось несколько дней: в НБУ призвали украинцев сдавать монеты
НБУ заканчивает сбор монет разных номиналов. Он проходит до 28 ноября в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
Об этом сообщили в НБУ.
Акция получила название #PowerCoins. А проводят ее вместе со всеукраинским движением UAnimals.
«Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и до 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals», — говорится в сообщении.
Какие монеты могут сдать украинцы:
  • 10 коп;
  • 50 коп;
  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн.
В какие банки можно сдавать монеты:
  • Ощадбанк.
  • ПУМБ.
Список отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.
На что пойдут собранные средства
При этом подчеркивается, что собранная сумма будет направлена ​​на корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий. А также:
  • Лечение раненых и больных животных.
Речь идет, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.
  • Вольеры и устройства для приютов.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems