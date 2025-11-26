Осталось несколько дней: в НБУ призвали украинцев сдавать монеты
НБУ заканчивает сбор монет разных номиналов. Он проходит до 28 ноября в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
Об этом сообщили в НБУ.
Акция получила название #PowerCoins. А проводят ее вместе со всеукраинским движением UAnimals.
«Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и до 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals», — говорится в сообщении.
Какие монеты могут сдать украинцы:
- 10 коп;
- 50 коп;
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
В какие банки можно сдавать монеты:
- Ощадбанк.
- ПУМБ.
Список отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.
На что пойдут собранные средства
При этом подчеркивается, что собранная сумма будет направлена на корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий. А также:
- Лечение раненых и больных животных.
Речь идет, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.
- Вольеры и устройства для приютов.
