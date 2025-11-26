Осталось несколько дней: в НБУ призвали украинцев сдавать монеты Сегодня 18:33 — Казна и Политика

НБУ заканчивает сбор монет разных номиналов. Он проходит до 28 ноября в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Об этом сообщили в НБУ

Акция получила название #PowerCoins. А проводят ее вместе со всеукраинским движением UAnimals.

«Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и до 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals», — говорится в сообщении.

Какие монеты могут сдать украинцы:

10 коп;

50 коп;

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

В какие банки можно сдавать монеты:

Ощадбанк.

ПУМБ.

Список отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке

На что пойдут собранные средства

При этом подчеркивается, что собранная сумма будет направлена ​​на корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий. А также:

Лечение раненых и больных животных.

Речь идет, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.

Вольеры и устройства для приютов.

