Президент подписал закон о порядке перезахоронения Защитников

Казна и Политика
Президент Украины подписал Закон Украины 4656-IX «О внесении изменений в Закон Украины „О погребении и похоронном деле“ об урегулировании вопроса перезахоронения погибших (умерших) людей, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» — законопроект № 12413.
Закон вносит изменения в статьи 14, 21, 25 Закона Украины «О погребении и похоронном деле» и совершенствует основные процедурные аспекты, связанные с перезахоронением умерших (погибших) лиц, прежде всего погибших лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в случае в случае идентификации (установки) лиц, неопознанные останки которых ранее были захоронены.

Основные положения закона:

  • расходы по захоронению умерших участников боевых действий осуществляются из средств государственного бюджета;
  • перезахоронение умершего может быть инициировано лицом, совершившим погребение, или одним из родственников умершего (супругом), родителями (усыновителями), детьми, сестрой, братом, дедом или бабой, внуком (правнуком), — в случае отсутствия лица, совершившего погребение, или при наличии согласия такого лица;
  • в случае идентификации (установки) лица, неопознанные останки которого захоронены в установленных в соответствии с законодательством местах захоронения, перезахоронение таких останков умершего осуществляется одним из вышеуказанных родственников умершего;
  • в случае идентификации (установки) лица, неопознанные останки которого похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище, перезахоронение таких останков умершего может проводиться одним из родственников умершего, на другом кладбище или на территории Национального военного мемориального кладбища в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • перезахоронение останков умерших (в том числе после идентификации (установки) таких лиц), защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, осуществляется единовременно из источников, предусмотренных законом для захоронения таких лиц.
По материалам:
Finance.ua
