Украина применила санкции к судам, которые перевозили краденое

Украина применила санкции к 56 морским судам, незаконно заходившим во временно оккупированные россией украинские порты и вывозившим краденую украинскую продукцию.

Информация об этом содержится на сайте президента Украины.

«Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022—2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию», — говорится в сообщении.

Среди них суда, на которые загружали тысячи тонн украденной пшеницы, семена подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу.

Значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, включая Евросоюз, США и Швейцарию, говорится в сообщении.

«Суда использовали флаги не только рф: 17 из них ходили под флагами других стран. Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения выдачи лицензий», — говорится на сайте президента.

«Лица, которые осуществляли эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет россии, что позволяло рф финансировать свою военную машину», — говорится в сообщении.

