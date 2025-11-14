Германия выделит Украине более €11 миллиардов помощи в 2026 году: правительство согласовало бюджет Сегодня 20:26 — Мир

Бюджетный комитет Бундестага ФРГ одобрил проект бюджета на 2026 год, предусмотрев Украине помощь в размере €11,5 миллиарда.

Общие показатели бюджета

Общий бюджет Германии на следующий год составит около 524 миллиардов евро. Это более чем на €4 миллиарда больше, чем правительство предлагало в предыдущем проекте. Вырастут и государственные заимствования, ожидается, что страна привлечет около €97 миллиардов, то есть на €8 миллиардов больше, чем планировали ранее.

Часть заимствований — более 57 миллиардов евро — правительство оформит через механизм «секторального исключения». Он позволяет превышать бюджетные лимиты для финансирования обороны и критически важных вопросов безопасности. Именно благодаря этому Украине предоставят дополнительные 3 миллиарда евро на оборону.

Расходы на оборону

Общие расходы Минобороны Германии в 2026 году составят около €82 миллиардов. Для сравнения, в 2025 году они составили около €62 миллиардов.

Напомним, в октябре Finance.ua сообщал , что Германия выделила Украине новый пакет помощи в размере 60 млн евро, который будет направлен на восстановление поврежденной энергетики.

Отметим, что количество украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в десять раз. Отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок в защиту от этой группы.

theБабель По материалам:

