Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего — Украине

В 2024 году немецкое правительство одобрило экспорт вооружений на сумму 12,83 миллиарда евро, что стало рекордным показателем.

Об этом сообщает Tagesschau

Как отмечается, Германия экспортировала больше военной продукции, чем когда-либо ранее.

На первом месте среди стран-получателей находится Украина с суммой 8,15 миллиарда евро, как следует из отчета по экспорту вооружений.

Фактический объем экспорта оружия в прошлом году также достиг рекордного уровня. На Украину пришлось 64% всего разрешенного экспорта оружия.

В частности, Украине отправили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.

Остальные крупные заказы поступили из Сингапура.

Напомним, ранее Украина и ЕС обсудили потребности в финансировании на 2025−2026 годы. Для Украины важным вопросом остается преждевременное планирование финансирования ОПК, а также поставки вооружения и другой помощи. Сейчас есть потребность в $6 млрд.

Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно в ближайшие годы.

