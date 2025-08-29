Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего — Украине — Finance.ua
Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего — Украине

Мир
24
В 2024 году немецкое правительство одобрило экспорт вооружений на сумму 12,83 миллиарда евро, что стало рекордным показателем.
Об этом сообщает Tagesschau.
Как отмечается, Германия экспортировала больше военной продукции, чем когда-либо ранее.
На первом месте среди стран-получателей находится Украина с суммой 8,15 миллиарда евро, как следует из отчета по экспорту вооружений.
Фактический объем экспорта оружия в прошлом году также достиг рекордного уровня. На Украину пришлось 64% всего разрешенного экспорта оружия.
В частности, Украине отправили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.
Остальные крупные заказы поступили из Сингапура.
Напомним, ранее Украина и ЕС обсудили потребности в финансировании на 2025−2026 годы. Для Украины важным вопросом остается преждевременное планирование финансирования ОПК, а также поставки вооружения и другой помощи. Сейчас есть потребность в $6 млрд.
Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно в ближайшие годы.
По материалам:
Європейська правда
