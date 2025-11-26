В Германии объяснили, что ждет украинских мигрантов после завершения войны Сегодня 17:17 — Мир

В Германии объяснили, что ждет украинских мигрантов после завершения войны

После завершения боевых действий в Украине встанет вопрос о возвращении украинских искателей убежища домой. В то же время, их не будут заставлять покидать ФРГ в сжатые сроки и без учета индивидуальных обстоятельств.

Об этом заявил директор Управления по вопросам иммиграции Берлина Энгельхард Мазанке в интервью Укринформу.

Действие временной защиты в ЕС

Мазанке напомнил, что решение ЕС о предоставлении защиты украинцам продолжено и действует до марта 2027 года. Он отметил, что никто не знает, как будет развиваться ситуация до этого времени.

Также он подчеркнул, что не будет дискуссий о возвращении примерно 1,3 млн человек в течение короткого периода. По его словам, этого не произойдет в Германии вне зависимости от политической ситуации. Даже при таких требованиях их практическое внедрение было бы невозможным.

Мазанке отметил, что ранее в Германии не было ситуации, когда за столь короткое время приезжало столько людей из культурно близкой страны. По сравнению с 2015—2016 годами, когда ФРГ принимала беженцев преимущественно из Сирии и других стран, разница заключается в том, что из Украины приехали в основном женщины среднего возраста с профессиональным опытом и детьми, а не мужчины.

Доля тех, кто останется или вернется

Мазанке воздержался от прогнозов, какая часть украинцев решит остаться в Германии, а какая вернется в Украину.

Он предположил, опираясь на опыт приема беженцев с Балкан, что распределение может оказаться примерно равным. По его словам, многое будет зависеть не столько от трудоустройства, сколько от родственных обстоятельств.

«Исследования миграции показали — также в рамках ЕС, — что решающим фактором для постоянного проживания в новой стране после иммиграции является не работа, язык или образование, а создание новой семьи. Основа интеграции — не столько карьера, сколько семья», — отметил Мазанке.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Евросоюз планирует поэтапное завершение временной защиты для украинцев в 2027 году. О каких вариантах для украинцев может идти речь:

новые статусы проживания — поощрение подаваться на другие разрешения (работа, обучение, семья), включая Blue Card и Single Permit;

добровольное возвращение — ознакомительные поездки, поддержка переезда, исключения для уязвимых, возможность остаться до конца учебного года;

информационная поддержка — консультации, информационные кампании, поддержка через Unity Hubs;

координация с Украиной — обмен данными, обновление статусов через Платформу солидарности.

Со своей стороны Министерство социальной политики, семьи и единства работает над Стратегией возвращения украинцев из-за границы. Там подчеркивают, что принудительно вернуть граждан нельзя, а процесс должен основываться на их желании. Ожидается, что документ будет подготовлен еще в текущем году.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.