Страны мира с самыми строгими проверками в аэропортах

Опыт прохождения проверки безопасности в аэропорту может существенно испортить впечатление от путешествия — иногда это даже приводит к тому, что туристы пропускают свой рейс.

Пользователи платформы Reddit из собственного опыта рассказали, в каких странах они сталкивались с самыми строгими проверками в аэропортах.

Так, пользователь с ником SessionGloomy, начавший обсуждение, рассказал, что худший контроль ему приходилось проходить в Китае.

«Мне кажется, что там все задумано под строгий контроль, с этими комнатами безопасности, где нужно быстро проходить проверки. Кроме того, это единственное место, где я видел ручной досмотр. И камеры ВЕЗДЕ», — написал он.

Между тем, большинство пользователей в обсуждении сошлись во мнении, что самые строгие проверки путешественникам приходится проходить в аэропортах Израиля.

«Безопасность аэропортов других упомянутых стран даже близко не сравнится с безопасностью аэропортов Израиля. Израиль, пожалуй, уникален тем, что на прибывающих в Израиль рейсах проводятся дополнительные проверки. А когда вы покидаете Израиль, проверка безопасности начинается еще до того, как вы прибываете в терминал аэропорта», — написал пользователь echocharlieone.

Со своей стороны пользователь LazyBoyD пожаловался, что опоздал на свой рейс из Израиля, даже несмотря на то, что он прибыл в аэропорт за три часа до вылета.

Пользователь orange2416 поделился печальным опытом поездки через аэропорт колумбийской столицы Боготы.

«В Боготе, Колумбия, было довольно страшно. Во время посадки в самолет всех, кто был в „тоннеле“, остановили. Сумки посередине пола, мужчины у одной стены, женщины у другой, лицом к стене, руки приподняты, прислонены к ней. Собаки прибежали и обнюхали сумки, а потом нас. Полицейские в бронежилетах обыскали всех, прежде чем нам разрешили сесть в самолет. Ужасно страшно», — написал он.

Впрочем, другие пользователи отметили, что это скорее частный случай — вероятно, у полиции была наводка, что якобы на этом рейсе могли перевозить запрещенные вещества.

Кроме того, туристы отметили, что аэропорты Индии известны строгими требованиями к электронике, которую перевозят пассажиры.

«Никто не был в Индии? Это единственные аэропорты, где мне приходилось извлекать буквально всю электронику из сумок — каждый провод, электрическую зубную щетку, бритву, электронную книгу. Единственное место в мире, где я завис на 20 минут на досмотре, потому что постоянно забывал, куда я положил все свои электроприборы.

Также туристы отметили строгие проверки в аэропорту Галапагоса.

