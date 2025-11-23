0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны мира с самыми строгими проверками в аэропортах

Мир
102
Страны мира с самыми строгими проверками в аэропортах
Страны мира с самыми строгими проверками в аэропортах
Опыт прохождения проверки безопасности в аэропорту может существенно испортить впечатление от путешествия — иногда это даже приводит к тому, что туристы пропускают свой рейс.
Пользователи платформы Reddit из собственного опыта рассказали, в каких странах они сталкивались с самыми строгими проверками в аэропортах.
Так, пользователь с ником SessionGloomy, начавший обсуждение, рассказал, что худший контроль ему приходилось проходить в Китае.
«Мне кажется, что там все задумано под строгий контроль, с этими комнатами безопасности, где нужно быстро проходить проверки. Кроме того, это единственное место, где я видел ручной досмотр. И камеры ВЕЗДЕ», — написал он.
Между тем, большинство пользователей в обсуждении сошлись во мнении, что самые строгие проверки путешественникам приходится проходить в аэропортах Израиля.
«Безопасность аэропортов других упомянутых стран даже близко не сравнится с безопасностью аэропортов Израиля. Израиль, пожалуй, уникален тем, что на прибывающих в Израиль рейсах проводятся дополнительные проверки. А когда вы покидаете Израиль, проверка безопасности начинается еще до того, как вы прибываете в терминал аэропорта», — написал пользователь echocharlieone.
Со своей стороны пользователь LazyBoyD пожаловался, что опоздал на свой рейс из Израиля, даже несмотря на то, что он прибыл в аэропорт за три часа до вылета.
Пользователь orange2416 поделился печальным опытом поездки через аэропорт колумбийской столицы Боготы.
«В Боготе, Колумбия, было довольно страшно. Во время посадки в самолет всех, кто был в „тоннеле“, остановили. Сумки посередине пола, мужчины у одной стены, женщины у другой, лицом к стене, руки приподняты, прислонены к ней. Собаки прибежали и обнюхали сумки, а потом нас. Полицейские в бронежилетах обыскали всех, прежде чем нам разрешили сесть в самолет. Ужасно страшно», — написал он.
Впрочем, другие пользователи отметили, что это скорее частный случай — вероятно, у полиции была наводка, что якобы на этом рейсе могли перевозить запрещенные вещества.
Кроме того, туристы отметили, что аэропорты Индии известны строгими требованиями к электронике, которую перевозят пассажиры.
«Никто не был в Индии? Это единственные аэропорты, где мне приходилось извлекать буквально всю электронику из сумок — каждый провод, электрическую зубную щетку, бритву, электронную книгу. Единственное место в мире, где я завис на 20 минут на досмотре, потому что постоянно забывал, куда я положил все свои электроприборы.
Также туристы отметили строгие проверки в аэропорту Галапагоса.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems