Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики — Finance.ua
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Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики

Личные финансы
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Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики
Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики
В настоящее время 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу.
Об этом идет речь в исследовании, проведенном агентством Ruban Litvinova Social Impact Advisory по инициативе Минсоцполитики, пишет informator.
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Значительная часть украинцев 55+ хотят работать и учиться, быть частью жизни общества.
Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
Также Минсоцполитики работает над долгосрочной политикой достойного взросления:
  • с акцентом на развитие в течение жизни;
  • с поддержкой здоровья и ухода;
  • с переосмыслением роли возраста в экономике.
Стратегия направлена на реализацию отраслевых политик для повышения рождаемости, снижения уровня преждевременной смертности и возвращения мигрантов.
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Документ также предусматривает создание сквозных условий для комфортной жизни в Украине: доступное жилье, качественная общественная инфраструктура, безопасная среда, безбарьерность, инклюзивный рынок труда и социальная сплоченность населения с обеспечением равных прав и возможностей, свободы и достоинства граждан.
Стратегия демографического развития Украины — один из индикаторов выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев.
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Напомним, украинцы работают больше других, американцы меньше всего работают на приобретение продовольствия. Наилучший же баланс «жизнь — работа» имеют ирландцы.
Таковы результаты Индекса Социального Благосостояния этого года от Международного Института Свободы (ILI), предоставленного finance.ua.
Индекс социального благополучия от Международного Института Свободы показывает, сколько времени в часах и годах нужно работать среднестатистическому жителю страны для приобретения каждого из 40 измеряемых товаров и услуг и всей предлагаемой корзины товаров и услуг.
Отметим, что Индекс Социального Благополучия максимально приближен к реальной среде, в которой живет и действует человек. Социальное благополучие — это количественная и качественная оценка уровня, степени удовлетворенности человека материальными и нематериальными благами.
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По материалам:
Finance.ua
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