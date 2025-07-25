Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики — Finance.ua

Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики 25.07.2025, 17:00 — Личные финансы

Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики

В настоящее время 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу.

Об этом идет речь в исследовании, проведенном агентством Ruban Litvinova Social Impact Advisory по инициативе Минсоцполитики, пишет informator.

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Значительная часть украинцев 55+ хотят работать и учиться, быть частью жизни общества.

Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Действует программа ваучеров на переквалификацию для людей 45+.

Доступны цифровые курсы и онлайн-сервисы для поиска работы.

Микрогранты на самозанятость по программе «Работа», которые уже получили более 500 человек 55+.

Также Минсоцполитики работает над долгосрочной политикой достойного взросления:

с акцентом на развитие в течение жизни;

с поддержкой здоровья и ухода;

с переосмыслением роли возраста в экономике.

Стратегия направлена на реализацию отраслевых политик для повышения рождаемости, снижения уровня преждевременной смертности и возвращения мигрантов.

Документ также предусматривает создание сквозных условий для комфортной жизни в Украине: доступное жилье, качественная общественная инфраструктура, безопасная среда, безбарьерность, инклюзивный рынок труда и социальная сплоченность населения с обеспечением равных прав и возможностей, свободы и достоинства граждан.

Стратегия демографического развития Украины — один из индикаторов выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев.

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Напомним, украинцы работают больше других, американцы меньше всего работают на приобретение продовольствия. Наилучший же баланс «жизнь — работа» имеют ирландцы.

Таковы результаты Индекса Социального Благосостояния этого года от Международного Института Свободы (ILI), предоставленного finance.ua.

Индекс социального благополучия от Международного Института Свободы показывает, сколько времени в часах и годах нужно работать среднестатистическому жителю страны для приобретения каждого из 40 измеряемых товаров и услуг и всей предлагаемой корзины товаров и услуг.

Отметим, что Индекс Социального Благополучия максимально приближен к реальной среде, в которой живет и действует человек. Социальное благополучие — это количественная и качественная оценка уровня, степени удовлетворенности человека материальными и нематериальными благами.

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