Новая программа обеспечения жильем ВПЛ старшего возраста: что предлагает Минсоцполитики Сегодня 12:00

Министерство социальной политики работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Ведомство ищет новые пути обеспечения жильем украинцев, вынужденно бежавших от войны.

Минсоцполитики работает над будущей программой жилья для ВПЛ, которые выразили желание проживать в сельской местности.

«Во время поездки по регионам мы общались с ВПЛ, которые сейчас проживают в санаториях. Часть из них выражает желание проживать в сельской местности. Сейчас мы нарабатываем вариант поддержки для общин, которые позволили бы обустроить жилищные фонды в селах для проживания таких семей», — отметила заместитель министра социальной политики.

Она добавила, что в планах министерства проводить опрос среди ВПЛ, которые сейчас проживают в местах временного размещения, где они хотели бы жить после мест временного проживания, какие возможности самопомощи имеют и в чем больше всего нуждаются.

Напомним, Кабинет Министров принял ряд решений, усиливающих социальную защиту внутренне перемещенных лиц. ВПЛ после эвакуации смогут получить дополнительный медицинский уход в рамках экспериментального проекта по оплате длительного медсестринского ухода. Детали читайте здесь

Ранее ПриватБанк подписал договор с Пенсионным фондом Украины, и теперь для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов доступна компенсация части процентной ставки по программе «єОселя».

Что предусматривает механизм?

возмещение 70% первого взноса по ипотеке (при авансе не более 30% стоимости жилья);

70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн общего годового платежа);

до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки — комиссий, сборов и страховых платежей.

