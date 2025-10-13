0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Земля по наследству: каких ошибок в завещании следует избегать

Недвижимость
2
Земля по наследству: каких ошибок в завещании следует избегать
Земля по наследству: каких ошибок в завещании следует избегать
Составление завещания — важный шаг для владельца земли. Это гарантия, что имущество будет передано именно тем, кому предназначено. А вот ошибки в завещании могут стоить наследникам имущества. Объясняем, как правильно оформить документ и каких нюансов следует избегать.

Какие ошибки часто встречаются в завещании на землю

1. Нечеткое описание участка
Фразы типа «передаю землю внуку» недостаточно. Без кадастрового номера, точного адреса и площади нотариус не сможет оформить наследство должным образом.
2. Отсутствие кадастрового номера
Это ключевой идентификатор участка. Без него невозможно зарегистрировать право собственности на землю.
Читайте также
3. Ошибки в данных завещателя
Неверно указанная фамилия, устаревший паспорт или ложный идентификационный код могут подвергнуть сомнению силу завещания.
4. Неверная форма документа
Рукописное или составленное без нотариуса завещание в большинстве случаев не признается законным. Только официальное нотариальное удостоверение придает ему юридическую силу.
5. Неактуальный документ
Изменение семейного положения, продажа имущества или появление новых наследников могут сделать старое завещание недействительным или спорным.
6. Игнорирование обязательных наследников
Даже если вся земля завещана одному лицу, закон гарантирует долю несовершеннолетним детям, нетрудоспособным родителям и другим защищенным категориям.

Как правильно составить завещание

Чтобы избежать проблем и споров между наследниками:
  • указывайте точные данные об участке — кадастровом номере, адресе, площади;
  • проверяйте все личные сведения на предмет ошибок;
  • удостоверяйте завещание у нотариуса;
  • обновляйте документ после изменений в жизни или собственности;
  • консультируйтесь с юристом, чтобы учесть права обязательных наследников.
Ранее Finance.ua сообщал, что многие украинцы сейчас находятся за границей, но все еще имеют имущественные права в Украине. Ситуация, когда в Украине открывается наследство, в то время как потенциальный наследник не имеет возможности лично приехать в страну, не редкость. Разъяснение, как оформить наследство в такой ситуации, по ссылке.
По материалам:
На пенсии
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems