Наследственный договор, завещание и договор дарения — чем они отличаются

Наследственный договор, завещание и договор дарения — чем они отличаются

Когда человек решает передать свое имущество — родным, близким или другим лицам — возникает вопрос: какой способ выбрать с точки зрения права? Завещание, договор дарения или наследственный договор — каждый из этих вариантов имеет свои особенности.

Об основных отличиях этих правовых инструментов напоминает Министерство юстиции Украины.

Завещание

Завещание — это личное решение человека о том, кому и какое имущество достанется после его смерти. Его можно составить только лично.

Имущество остается в собственности завещателя до его смерти, и завещание можно в любой момент изменить или отменить без уведомления наследников.

Завещание вступает в силу только после смерти человека. Заверить его может не только нотариус, но и, например, командир воинской части, капитан судна, главврач больницы или директор дома престарелых.

Договор дарения

Дарение — это безвозмездная передача имущества другому лицу. Такой договор может заключаться в письменном виде (если речь идет о недвижимости или ценных вещах) или устно — в случае мелких бытовых подарков.

Иногда даритель может выдвинуть определенные условия для одаряемого, например, помогать третьему лицу или воздерживаться от определенных действий. Если одаряемый нарушает договоренности, даритель вправе потребовать расторжения договора и возвращения подарка.

Право собственности возникает либо сразу после передачи вещи, либо после нотариального заверения — в зависимости от ситуации.

Наследственный договор

Этот договор объединяет черты завещания и дарения. Человек (отчуждатель) передает свое имущество другому лицу (приобретателю) после своей смерти, но в обмен на определенные действия — например, уход, содержание или помощь.

То есть приобретатель сначала выполняет условия, а потом получает право собственности. Если он не выполняет обещаний, договор можно расторгнуть через суд.

В Минюсте подчеркивают: согласно Гражданскому кодексу, завещание, составленное в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным. Таким образом, отчуждатель не может завещать то, что уже охвачено наследственным договором.

Основные отличия

Момент приобретения права собственности:

по дарению — сразу после передачи имущества;

по наследственному договору — после смерти отчуждателя;

по завещанию — после смерти наследодателя и истечения шестимесячного срока.

Обязательства сторон:

завещание не создает никаких обязательств для наследников до смерти завещателя;

наследственный договор требует выполнения условий отчуждателя;

договор дарения может предусматривать для одаряемого определенные обязанности.

Возможность отмены:

завещание может быть изменено или отменено в любой момент;

наследственный договор расторгается только в судебном порядке;

дарение — может быть отменено или возвращена стоимость подарка в случае невыполнения условий договора.

Что выбрать

Если вы хотите сохранить полный контроль над имуществом — составьте завещание. Если хотите закрепить обязательства наследника, например, обеспечение ухода, выберите наследственный договор. А если планируете передать имущество уже сейчас — заключите договор дарения.

