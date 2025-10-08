0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наследственный договор, завещание и договор дарения — чем они отличаются

Личные финансы
11
Наследственный договор, завещание и договор дарения — чем они отличаются
Наследственный договор, завещание и договор дарения — чем они отличаются
Когда человек решает передать свое имущество — родным, близким или другим лицам — возникает вопрос: какой способ выбрать с точки зрения права? Завещание, договор дарения или наследственный договор — каждый из этих вариантов имеет свои особенности.
Об основных отличиях этих правовых инструментов напоминает Министерство юстиции Украины.

Завещание

Завещание — это личное решение человека о том, кому и какое имущество достанется после его смерти. Его можно составить только лично.
Имущество остается в собственности завещателя до его смерти, и завещание можно в любой момент изменить или отменить без уведомления наследников.
Завещание вступает в силу только после смерти человека. Заверить его может не только нотариус, но и, например, командир воинской части, капитан судна, главврач больницы или директор дома престарелых.

Договор дарения

Дарение — это безвозмездная передача имущества другому лицу. Такой договор может заключаться в письменном виде (если речь идет о недвижимости или ценных вещах) или устно — в случае мелких бытовых подарков.
Читайте также
Иногда даритель может выдвинуть определенные условия для одаряемого, например, помогать третьему лицу или воздерживаться от определенных действий. Если одаряемый нарушает договоренности, даритель вправе потребовать расторжения договора и возвращения подарка.
Право собственности возникает либо сразу после передачи вещи, либо после нотариального заверения — в зависимости от ситуации.

Наследственный договор

Этот договор объединяет черты завещания и дарения. Человек (отчуждатель) передает свое имущество другому лицу (приобретателю) после своей смерти, но в обмен на определенные действия — например, уход, содержание или помощь.
Читайте также
То есть приобретатель сначала выполняет условия, а потом получает право собственности. Если он не выполняет обещаний, договор можно расторгнуть через суд.
В Минюсте подчеркивают: согласно Гражданскому кодексу, завещание, составленное в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным. Таким образом, отчуждатель не может завещать то, что уже охвачено наследственным договором.

Основные отличия

Момент приобретения права собственности:
  • по дарению — сразу после передачи имущества;
  • по наследственному договору — после смерти отчуждателя;
  • по завещанию — после смерти наследодателя и истечения шестимесячного срока.
Обязательства сторон:
  • завещание не создает никаких обязательств для наследников до смерти завещателя;
  • наследственный договор требует выполнения условий отчуждателя;
  • договор дарения может предусматривать для одаряемого определенные обязанности.
Возможность отмены:
  • завещание может быть изменено или отменено в любой момент;
  • наследственный договор расторгается только в судебном порядке;
  • дарение — может быть отменено или возвращена стоимость подарка в случае невыполнения условий договора.

Что выбрать

Если вы хотите сохранить полный контроль над имуществом — составьте завещание. Если хотите закрепить обязательства наследника, например, обеспечение ухода, выберите наследственный договор. А если планируете передать имущество уже сейчас — заключите договор дарения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems