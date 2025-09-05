Какие налоги уплачиваются при дарении недвижимости Сегодня 17:05 — Недвижимость

Какие налоги уплачиваются при дарении недвижимости

Дарение и наследование недвижимости всегда были популярными способами передачи имущества в Украине. Однако получение жилья или земельного участка от родственников или других лиц нередко сопровождается налоговыми обязательствами. Рассказываем, какие налоги нужно уплатить при дарении недвижимости.

Так, с января 2025 года военный сбор для физических лиц составляет 5% (ранее — 1,5%). Он применяется ко всем доходам, включая прибыль от продажи недвижимости, ее аренду, дарение и наследование.

Об этом сообщают юристы.

Исключения для близких родственников

Налог на доходы физических лиц и военный сбор не взимаются, если недвижимость наследуется или дарится от близких родственников первой и второй линии родства.

В этих случаях дополнительные расходы ограничиваются только нотариальными услугами.

Читайте также Как оформить договор дарения квартиры: важные нюансы

Сделки между не родственниками

Если дарение или наследование происходит между лицами, не являющимися близкими родственниками, применяется налог на доходы физических лиц в размере 5% и военный сбор 5%, то есть общая налоговая нагрузка составляет 10%.

Особенности для нерезидентов

Если один из участников сделки является нерезидентом, ставки налогов повышаются независимо от родственной связи.

В этом случае налог на доходы физических лиц составляет 18%, военный сбор — 5%, а общая нагрузка достигает 23% от оценочной стоимости имущества.

Читайте также Можно ли расторгнуть договор дарения недвижимости: разъяснение юриста

Согласно украинскому законодательству, к нерезидентам относятся:

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие документ на временное место жительства в Украине;

граждане Украины, постоянно проживающие за границей и находящиеся временно в Украине, имея соответствующий документ о временном проживании.

Таким образом, получение недвижимости в наследство или в дар для нерезидентов становится менее выгодным из-за повышенных налоговых ставок.

Хотите прослушать эту новость? 👂🏻 Используйте новую функцию: жмите на изображение и слушайте любимые новости в аудиоформате.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.