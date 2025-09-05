0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие налоги уплачиваются при дарении недвижимости

Недвижимость
80
Какие налоги уплачиваются при дарении недвижимости
Какие налоги уплачиваются при дарении недвижимости
Дарение и наследование недвижимости всегда были популярными способами передачи имущества в Украине. Однако получение жилья или земельного участка от родственников или других лиц нередко сопровождается налоговыми обязательствами. Рассказываем, какие налоги нужно уплатить при дарении недвижимости.
Так, с января 2025 года военный сбор для физических лиц составляет 5% (ранее — 1,5%). Он применяется ко всем доходам, включая прибыль от продажи недвижимости, ее аренду, дарение и наследование.
Об этом сообщают юристы.

Исключения для близких родственников

Налог на доходы физических лиц и военный сбор не взимаются, если недвижимость наследуется или дарится от близких родственников первой и второй линии родства.
В этих случаях дополнительные расходы ограничиваются только нотариальными услугами.
Читайте также

Сделки между не родственниками

Если дарение или наследование происходит между лицами, не являющимися близкими родственниками, применяется налог на доходы физических лиц в размере 5% и военный сбор 5%, то есть общая налоговая нагрузка составляет 10%.

Особенности для нерезидентов

Если один из участников сделки является нерезидентом, ставки налогов повышаются независимо от родственной связи.
В этом случае налог на доходы физических лиц составляет 18%, военный сбор — 5%, а общая нагрузка достигает 23% от оценочной стоимости имущества.
Читайте также
Согласно украинскому законодательству, к нерезидентам относятся:
  • иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие документ на временное место жительства в Украине;
  • граждане Украины, постоянно проживающие за границей и находящиеся временно в Украине, имея соответствующий документ о временном проживании.
Таким образом, получение недвижимости в наследство или в дар для нерезидентов становится менее выгодным из-за повышенных налоговых ставок.
Хотите прослушать эту новость? 👂🏻 Используйте новую функцию: жмите на изображение и слушайте любимые новости в аудиоформате.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems