ру
Сколько украинцев потеряли дом из-за российской агрессии

28
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты полностью уничтожили 13% украинского жилья.
Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко во время немецко-украинского экономического форума в Берлине, сообщает «Новости.LIVE».

Сколько украинцев остались без дома

По словам Рыбченко, российская агрессия напрямую повлияла на почти три миллиона украинцев, которые сейчас вынуждены искать временное убежище или ждать восстановления своих домов.
Кроме того, он отмечает, что восстановление Украины должно быть комплексным и не может ограничиваться только жилыми домами.
Поэтому мы хотим отстроить, чтобы люди могли вернуться домой. Мы стремимся к комплексному восстановлению и отстройке. Речь идет не только о школах и домах, но и о детсадах, больницах, энергетике и других сферах нормальной довоенной жизни.
— заявил заместитель министра развития общин и территорий.

Ранее Finance.ua писал, что каждый пятый украинец имеет поврежденное в результате войны имущество. Больше всего пострадавших на востоке Украины — о потерях там сообщили 60% опрошенных. Если же говорить о поврежденном имуществе, то самые большие потери приходятся на недвижимость — о таких убытках упомянули 17% украинцев.
