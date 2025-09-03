Как оформить договор дарения квартиры: важные нюансы Сегодня 21:02 — Недвижимость

Как оформить договор дарения квартиры: важные нюансы

Дарение недвижимости — это распространенный способ передать жилье или другое имущество в собственность близким людям. В Украине процедура дарения квартир регулируется Гражданским кодексом и требует обязательного нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Юристы собрали все важные нюансы, которые следует знать тем, кто планирует оформить договор дарения.

В случае заключения договора дарения квартиры в Украине необходимо сделать следующие шаги и соблюсти определенные советы для тех, кто планирует заключить договор.

Форма договора

Согласно части 2 статьи 719 Гражданского кодекса Украины, договор дарения недвижимого имущества обязательно:

заключается в письменной форме;

удостоверяется нотариально;

подлежит государственной регистрации права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Обратиться для удостоверения договора можно как государственному, так и частному нотариусу:

по месту нахождения недвижимости;

по месту жительства одной из сторон (дарителя или одаряемого).

Необходимые документы для заключения договора

Чтобы нотариус мог удостоверить сделку, нужно подготовить:

паспорта и идентификационные коды (ИНН) обеих сторон;

документы, подтверждающие право собственности на квартиру;

технический паспорт на недвижимость;

отчет об экспертной оценке;

согласие супругов (если имущество общее);

доверенность, если действует представитель.

Обратите внимание, что для заключения договора дарения квартиры обязательным условием является наличие идентификационных кодов (ИНН) обеих сторон и дарителя, и одаряемого.

Если право собственности было оформлено до 2013 года, дополнительно необходимо взять в БТИ справку о принадлежности имущества на дату 01.01.2013.

Дарение в браке: когда нужно согласие супругов

Важно знать, что:

если одаряемый состоит в браке — согласие его мужа или жены не требуется;

если же в браке состоит даритель, и имущество является общей собственностью супругов, тогда требуется письменное согласие второго супруга.

Читайте также Можно ли расторгнуть договор дарения недвижимости: разъяснение юриста

Дарение по доверенности

Даритель может поручить подписание договора представителю. Для этого оформляется доверенность, которая должна быть нотариально удостоверена.

Особенности:

В доверенности обязательно указываются ФИО одаряемого.

Срок действия:

1 месяц, если выдана иностранным нотариусом;

2 месяца, если оформлена в украинском консульстве за границей.

Продление возможно, но ограничено:

у иностранного нотариуса — максимум на 7 дней;

в консульстве — на 1 месяц.

Апостиль и перевод доверенности

Если доверенность выдана консульством Украины за границей, дополнительное удостоверение не требуется.

Если документ оформлен у местного нотариуса — он должен быть апостилирован (при необходимости) и переведен на украинский язык с нотариальным удостоверением перевода.

Читайте также Подорожает в 12 раз: сколько будет стоить апостиль с мая

В некоторых странах апостиль не требуется. Это, в частности, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Молдова, Польша, Румыния, Чехия, Сербия, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, Туркменистан.

Если вы находитесь в другой стране, не входящей в этот список, тогда кроме перевода необходимо будет также сделать апостиль на документ в этой стране.

Идентификационный код (ИНН) — обязателен

Для регистрации права собственности по договору дарения необходимо иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

Его вносят в регистрационную карточку в Государственном реестре прав. ИНН также необходим для налогового учета, ведь при дарении могут возникать налоговые обязательства.

Читайте также На что следует обращать внимание при выборе жилья

Если человек отказался от ИНН по религиозным убеждениям, то используются данные паспорта (при наличии соответствующей отметки).

Получить ИНН можно даже за границей — через доверенность на представителя, который обратится в налоговую в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.