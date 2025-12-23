Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика) Сегодня 17:06 — Недвижимость

Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)

Жилая недвижимость, которая сдается в аренду, столкнулась со снижением спроса и ростом цен. Аналитики фиксируют ключевой тренд — дефицит предложения и рост роли автономности жилья.

Об этом свидетельствует итоговая аналитика от OL X.Нерухомість . Рассказываем о динамике цен в этих сегментах.

Долгосрочная аренда квартир

В сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение по Украине снизились на 3% в годовом измерении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%.

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 21%.

Среди однокомнатных наибольший рост цен зафиксирован в Одессе и Харькове по +25%. В Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года, а снижение произошло только в Луцке (-4%).

Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где за год цены выросли на 12%.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру, согласно данным OLX.

Херсон — 3 500 грн в месяц;

Харьков и Запорожье — 5 000 грн;

Николаев и Сумы — 6 000 грн;

Чернигов — 6 500 грн.

Долгосрочная аренда домов

Сегмент аренды частных домов в 2025 году показал противоположную динамику. Спрос вырос на 19%, а среднее количество откликов на одно объявление достигло 12 — один из самых высоких показателей на рынке.

Предложение одновременно сократилось на 11%, что привело к росту медианной стоимости аренды домов по Украине на 13%.

Самая дешевая медианная стоимость аренды частных домов в таких городах:

Херсон — 5 500 грн в месяц;

Чернигов — 6000 грн;

Харьков, Николаев и Запорожье — 7000 грн;

Кропивницкий — 8 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, который опередил даже Киев. Самый большой годовой рост цен произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).

Что будет с арендой в 2026 году

В 2026 году рынок долгосрочной аренды будет оставаться чувствительным к объему предложения. В случае дальнейшего сокращения цены продолжат расти.

Наиболее востребованными будут оставаться квартиры с автономным отоплением, резервным питанием и расположением вдали от стратегических объектов.

Спрос на частные дома будет и далее усиливаться, а тенденция переезда из крупных городов в пригород сохранится из-за факторов безопасности и запроса на более высокий уровень автономности.

В целом, как отмечают аналитики OLX Недвижимость, в 2026 году состояние жилой недвижимости в Украине будет определяться безопасной и экономической ситуацией, ходом боевых действий, стабильностью энергосистемы и способностью бизнеса работать в этих условиях.

