Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Жилая недвижимость, которая сдается в аренду, столкнулась со снижением спроса и ростом цен. Аналитики фиксируют ключевой тренд — дефицит предложения и рост роли автономности жилья.
Об этом свидетельствует итоговая аналитика от OLX.Нерухомість. Рассказываем о динамике цен в этих сегментах.
Долгосрочная аренда квартир
В сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение по Украине снизились на 3% в годовом измерении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%.
Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 21%.
Среди однокомнатных наибольший рост цен зафиксирован в Одессе и Харькове по +25%. В Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года, а снижение произошло только в Луцке (-4%).
Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где за год цены выросли на 12%.
Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру, согласно данным OLX.
- Херсон — 3 500 грн в месяц;
- Харьков и Запорожье — 5 000 грн;
- Николаев и Сумы — 6 000 грн;
- Чернигов — 6 500 грн.
Долгосрочная аренда домов
Сегмент аренды частных домов в 2025 году показал противоположную динамику. Спрос вырос на 19%, а среднее количество откликов на одно объявление достигло 12 — один из самых высоких показателей на рынке.
Предложение одновременно сократилось на 11%, что привело к росту медианной стоимости аренды домов по Украине на 13%.
Самая дешевая медианная стоимость аренды частных домов в таких городах:
- Херсон — 5 500 грн в месяц;
- Чернигов — 6000 грн;
- Харьков, Николаев и Запорожье — 7000 грн;
- Кропивницкий — 8 000 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, который опередил даже Киев. Самый большой годовой рост цен произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).
Что будет с арендой в 2026 году
В 2026 году рынок долгосрочной аренды будет оставаться чувствительным к объему предложения. В случае дальнейшего сокращения цены продолжат расти.
Наиболее востребованными будут оставаться квартиры с автономным отоплением, резервным питанием и расположением вдали от стратегических объектов.
Спрос на частные дома будет и далее усиливаться, а тенденция переезда из крупных городов в пригород сохранится из-за факторов безопасности и запроса на более высокий уровень автономности.
В целом, как отмечают аналитики OLX Недвижимость, в 2026 году состояние жилой недвижимости в Украине будет определяться безопасной и экономической ситуацией, ходом боевых действий, стабильностью энергосистемы и способностью бизнеса работать в этих условиях.
