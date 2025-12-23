0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)

Недвижимость
2
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Жилая недвижимость, которая сдается в аренду, столкнулась со снижением спроса и ростом цен. Аналитики фиксируют ключевой тренд — дефицит предложения и рост роли автономности жилья.
Об этом свидетельствует итоговая аналитика от OLX.Нерухомість. Рассказываем о динамике цен в этих сегментах.

Долгосрочная аренда квартир

В сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение по Украине снизились на 3% в годовом измерении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%.
Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 21%.
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Среди однокомнатных наибольший рост цен зафиксирован в Одессе и Харькове по +25%. В Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года, а снижение произошло только в Луцке (-4%).
Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где за год цены выросли на 12%.
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру, согласно данным OLX.
  • Херсон — 3 500 грн в месяц;
  • Харьков и Запорожье — 5 000 грн;
  • Николаев и Сумы — 6 000 грн;
  • Чернигов — 6 500 грн.
Читайте также

Долгосрочная аренда домов

Сегмент аренды частных домов в 2025 году показал противоположную динамику. Спрос вырос на 19%, а среднее количество откликов на одно объявление достигло 12 — один из самых высоких показателей на рынке.
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Предложение одновременно сократилось на 11%, что привело к росту медианной стоимости аренды домов по Украине на 13%.
Самая дешевая медианная стоимость аренды частных домов в таких городах:
  • Херсон — 5 500 грн в месяц;
  • Чернигов — 6000 грн;
  • Харьков, Николаев и Запорожье — 7000 грн;
  • Кропивницкий — 8 000 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, который опередил даже Киев. Самый большой годовой рост цен произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)

Что будет с арендой в 2026 году

В 2026 году рынок долгосрочной аренды будет оставаться чувствительным к объему предложения. В случае дальнейшего сокращения цены продолжат расти.
Наиболее востребованными будут оставаться квартиры с автономным отоплением, резервным питанием и расположением вдали от стратегических объектов.
Читайте также
Спрос на частные дома будет и далее усиливаться, а тенденция переезда из крупных городов в пригород сохранится из-за факторов безопасности и запроса на более высокий уровень автономности.
В целом, как отмечают аналитики OLX Недвижимость, в 2026 году состояние жилой недвижимости в Украине будет определяться безопасной и экономической ситуацией, ходом боевых действий, стабильностью энергосистемы и способностью бизнеса работать в этих условиях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяНедвижимостьЖилая недвижимостьКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems