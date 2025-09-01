На что следует обращать внимание при выборе жилья — Finance.ua
Недвижимость
При выборе квартиры покупатели обычно ориентируются на цену и локацию. Впрочем, эксперты подчеркивают: есть ряд дополнительных факторов, которые оказывают существенное влияние как на качество жизни в будущем, так и на стоимость содержания жилья.
Как сделать правильный выбор при покупке недвижимости, рассказал эксперт Назар Процик.

По словам эксперта, одним из ключевых аспектов является тип фасада. Вентилируемые фасады обычно дороже так называемых «мокрых», но обеспечивают лучшую энергоэффективность и долговечность дома.
Важное значение имеет и качество утепления, ведь от этого зависят будущие затраты на отопление и кондиционирование.
Еще один момент, который часто недооценивают — шумоизоляция. Если здание расположено рядом с оживленной трассой или активной инфраструктурой, именно этот фактор будет определять уровень комфорта.
Не менее важны придомовая территория и дизайн холлов, которые формируют чувство пространства и влияют на общий уровень жилого комплекса. Отдельно стоит рассмотреть планировку квартиры.
«Планировка квартиры тоже очень важна: некоторые застройщики пытаются максимально использовать каждый метр площади, но при этом создают неудобные ниши или углы, которые не добавляют комфорта. Другие же предлагают более продуманные и гибкие планировки, которые можно легко перепланировать в будущем», — отметил Процик.
Все эти факторы оказывают прямое влияние на комфорт проживания, эксплуатационные расходы и даже рыночную цену жилья. Поэтому, сравнивая варианты, следует учитывать не только цену квадратного метра, но и то, что она включает. Это поможет сделать более осознанный и выгодный выбор.
Недвижимость
Payment systems