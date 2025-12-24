0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях

Недвижимость
11
Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях
Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях
Накануне праздников цены на посуточную аренду жилья выросли в большинстве регионов.
Об этом сообщили «OLX Недвижимость» по запросу «Интерфакс-Украина».
  • В Киевской области на 5−17%,
  • в Карпатах до 67%.
Читайте также

Киевская область

Здесь цены на двухкомнатные квартиры такие:
  • в Броварах выросли на 17% до 1050 грн за сутки,
  • в Буче — на 6% до 1200 грн/сутки,
  • однокомнатные квартиры в Гостомеле — на 5% до 950 грн за сутки (период сравнения 15.12−15.11 против 15.11−15.10.25).
При этом снизились цены на однокомнатные в Вишневом — на 8% до 1100 грн/сутки. В Гатном и в Ирпене цены не изменились.

Во Львовской области

В декабре не зафиксированы изменения медианных цен в пригородных Винниках, Малехове и Зимней Воде. Отмечается, что в целом они почти не отличаются от зафиксированных в Киевской области.
К примеру, однокомнатную квартиру в Малехове можно снять за 750 грн за сутки; двухкомнатную в Винниках — 1200 грн за сутки.

Карпаты

Заметный рост модианных цен зафиксирован в Карпатах. Однокомнатные квартиры в Яблунице подорожали на 67% до 5 тыс. грн/сутки, трехкомнатные квартиры в Яремче — на 44% до 1,3 тыс. грн.
При этом, на платформе OLX квартиры с меньшим количеством комнат в Яремче дороже: медианная цена однокомнантных — 2000 грн/сутки, двухкомнантных — 2725 грн/сутки.
Читайте больше о ценах на праздники в нашей статье — Варианты и стоимость празднования Рождества и Нового года
Место для вашей рекламы
Напомним, в сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение по Украине уменьшились на 3% в годовом исчислении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%.
Сегмент аренды частных домов в 2025 году показал противоположную динамику. Спрос вырос на 19%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 12 — один из самых высоких показателей на рынке.
Самая дешевая медианная стоимость аренды частных домов в таких городах:
Херсон — 5 500 грн в месяц; Чернигов — 6000 грн; Харьков, Николаев и Запорожье — 7000 грн; Кропивницкий — 8 000 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, опередившем даже Киев. Самый годовой рост цен произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems