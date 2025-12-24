Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях
Накануне праздников цены на посуточную аренду жилья выросли в большинстве регионов.
Об этом сообщили «OLX Недвижимость» по запросу «Интерфакс-Украина».
- В Киевской области на 5−17%,
- в Карпатах до 67%.
Киевская область
Здесь цены на двухкомнатные квартиры такие:
- в Броварах выросли на 17% до 1050 грн за сутки,
- в Буче — на 6% до 1200 грн/сутки,
- однокомнатные квартиры в Гостомеле — на 5% до 950 грн за сутки (период сравнения 15.12−15.11 против 15.11−15.10.25).
При этом снизились цены на однокомнатные в Вишневом — на 8% до 1100 грн/сутки. В Гатном и в Ирпене цены не изменились.
Во Львовской области
В декабре не зафиксированы изменения медианных цен в пригородных Винниках, Малехове и Зимней Воде. Отмечается, что в целом они почти не отличаются от зафиксированных в Киевской области.
К примеру, однокомнатную квартиру в Малехове можно снять за 750 грн за сутки; двухкомнатную в Винниках — 1200 грн за сутки.
Карпаты
Заметный рост модианных цен зафиксирован в Карпатах. Однокомнатные квартиры в Яблунице подорожали на 67% до 5 тыс. грн/сутки, трехкомнатные квартиры в Яремче — на 44% до 1,3 тыс. грн.
При этом, на платформе OLX квартиры с меньшим количеством комнат в Яремче дороже: медианная цена однокомнантных — 2000 грн/сутки, двухкомнантных — 2725 грн/сутки.
Читайте больше о ценах на праздники в нашей статье — Варианты и стоимость празднования Рождества и Нового года
Напомним, в сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение по Украине уменьшились на 3% в годовом исчислении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%.
Сегмент аренды частных домов в 2025 году показал противоположную динамику. Спрос вырос на 19%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 12 — один из самых высоких показателей на рынке.
Самая дешевая медианная стоимость аренды частных домов в таких городах:
Херсон — 5 500 грн в месяц; Чернигов — 6000 грн; Харьков, Николаев и Запорожье — 7000 грн; Кропивницкий — 8 000 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, опередившем даже Киев. Самый годовой рост цен произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).
Поделиться новостью
Также по теме
Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности
Что происходит с ценами и спросом на жилье — аналитика НБУ
Сколько украинцев потеряли дом из-за российской агрессии