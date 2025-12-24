Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях Сегодня 14:00 — Недвижимость

Посуточная аренда: как выросли цены в Карпатах, Львовской и Киевской областях

Накануне праздников цены на посуточную аренду жилья выросли в большинстве регионов.

Об этом сообщили «OLX Недвижимость» по запросу «Интерфакс-Украина».

В Киевской области на 5−17%,

в Карпатах до 67%.

Киевская область

Здесь цены на двухкомнатные квартиры такие:

в Броварах выросли на 17% до 1050 грн за сутки,

в Буче — на 6% до 1200 грн/сутки,

однокомнатные квартиры в Гостомеле — на 5% до 950 грн за сутки (период сравнения 15.12−15.11 против 15.11−15.10.25).

При этом снизились цены на однокомнатные в Вишневом — на 8% до 1100 грн/сутки. В Гатном и в Ирпене цены не изменились.

Во Львовской области

В декабре не зафиксированы изменения медианных цен в пригородных Винниках, Малехове и Зимней Воде. Отмечается, что в целом они почти не отличаются от зафиксированных в Киевской области.

К примеру, однокомнатную квартиру в Малехове можно снять за 750 грн за сутки; двухкомнатную в Винниках — 1200 грн за сутки.

Карпаты

Заметный рост модианных цен зафиксирован в Карпатах. Однокомнатные квартиры в Яблунице подорожали на 67% до 5 тыс. грн/сутки, трехкомнатные квартиры в Яремче — на 44% до 1,3 тыс. грн.

При этом, на платформе OLX квартиры с меньшим количеством комнат в Яремче дороже: медианная цена однокомнантных — 2000 грн/сутки, двухкомнантных — 2725 грн/сутки.

уменьшились на 3% в годовом исчислении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%. Напомним, в сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение по Украинев годовом исчислении. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 8%.

Сегмент аренды частных домов в 2025 году показал противоположную динамику. Спрос вырос на 19%, а среднее количество отзывов на одно объявление достигло 12 — один из самых высоких показателей на рынке.

Самая дешевая медианная стоимость аренды частных домов в таких городах:

Херсон — 5 500 грн в месяц; Чернигов — 6000 грн; Харьков, Николаев и Запорожье — 7000 грн; Кропивницкий — 8 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, опередившем даже Киев. Самый годовой рост цен произошел в столице (+68%), а также в Черновцах (+57%) и Сумах (+43%).

