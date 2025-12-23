Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности Сегодня 08:00 — Недвижимость

Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности

Украинцы, пытавшиеся зарегистрировать право собственности на недвижимость через «Дія», заметили много технических трудностей. Поэтому в Министерстве юстиции объяснили, почему система не всегда работает корректно и что планируют изменить в ближайшее время.

Там признают, что это одна из самых распространенных проблем, связанных с объектами недвижимости, оформленными до 2013 года.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на интервью «Зеркало недели» с заместителем министра юстиции Ольгой Рябухой.

Данные о таком имуществе часто отсутствуют в электронном Государственном реестре прав, поскольку ранее они хранились исключительно в бумажных архивах.

В результате система не находит информацию о квартире или доме, а заявка на компенсацию по поводу повреждений жилья не может быть обработана автоматически.

Проблемы с отсутствием данных в реестре также влияют на другие электронные сервисы, в частности, на подачу заявлений в рамках государственных программ, где подтверждение права собственности является обязательным условием.

Читайте также Можно ли подарить дом на неприватизированной земле

Еще одна сложность возникает при взаимодействии государственных регистраторов с Бюро технической инвентаризации. Обмен информацией между этими структурами не везде налажен одинаково.

Поэтому проверка документов затягивается, а сроки рассмотрения заявлений увеличиваются. В некоторых случаях граждане месяцами ожидают ответа без понимания причин задержки.

В министерстве сообщают, что работа по устранению технических проблем продолжается. Основной упор сделан на расширении информационного взаимодействия с БТИ в регионах. Часть таких учреждений уже подключена к электронному обмену данными, что позволяет значительно сократить время обработки заявлений.

Приоритетом определили подключение крупных городов и прифронтовых областей, где количество обращений наибольшее. В Минюсте рассчитывают, что постепенный охват всех регионов позволит сделать регистрацию онлайн стабильной и предсказуемой для пользователей.

Читайте также В Украине готовится реформа риелторского рынка: что известно

Также ведомство работает над оптимизацией внутренних процессов, чтобы государственные регистраторы быстрее получали необходимую информацию без дополнительных запросов и пауз в рассмотрении дел.

Как внести данные о праве собственности через «Дія»

Для регистрации права собственности необходимо подать заявление онлайн через портал «Дія» или обратиться к государственному регистратору или нотариусу.

Онлайн подача предусматривает авторизацию с использованием электронной подписи и скачивание права собственности.

Заявление рассматривается государственным регистратором независимо от места расположения недвижимости.

После проверки документов данные вносят в Государственный реестр прав, а заявитель получает электронную выписку, имеющую такую ​​же юридическую силу, как бумажная.

Сколько стоит

Если жилье зарегистрировано до 1 января 2013 года, повторная регистрация полностью бесплатная. Административный сбор от 300 гривен уплачивается только при регистрации нового права собственности или смене собственника.

В Минюсте советуют владельцам имущества, оформленного много лет назад, предварительно проверить наличие информации в реестре. Это поможет избежать задержек с предоставлением компенсации или других государственных программ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.