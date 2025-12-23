0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности

Недвижимость
73
Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности
Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности
Украинцы, пытавшиеся зарегистрировать право собственности на недвижимость через «Дія», заметили много технических трудностей. Поэтому в Министерстве юстиции объяснили, почему система не всегда работает корректно и что планируют изменить в ближайшее время.
Там признают, что это одна из самых распространенных проблем, связанных с объектами недвижимости, оформленными до 2013 года.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на интервью «Зеркало недели» с заместителем министра юстиции Ольгой Рябухой.
Данные о таком имуществе часто отсутствуют в электронном Государственном реестре прав, поскольку ранее они хранились исключительно в бумажных архивах.
В результате система не находит информацию о квартире или доме, а заявка на компенсацию по поводу повреждений жилья не может быть обработана автоматически.
Проблемы с отсутствием данных в реестре также влияют на другие электронные сервисы, в частности, на подачу заявлений в рамках государственных программ, где подтверждение права собственности является обязательным условием.
Читайте также
Еще одна сложность возникает при взаимодействии государственных регистраторов с Бюро технической инвентаризации. Обмен информацией между этими структурами не везде налажен одинаково.
Поэтому проверка документов затягивается, а сроки рассмотрения заявлений увеличиваются. В некоторых случаях граждане месяцами ожидают ответа без понимания причин задержки.
В министерстве сообщают, что работа по устранению технических проблем продолжается. Основной упор сделан на расширении информационного взаимодействия с БТИ в регионах. Часть таких учреждений уже подключена к электронному обмену данными, что позволяет значительно сократить время обработки заявлений.
Приоритетом определили подключение крупных городов и прифронтовых областей, где количество обращений наибольшее. В Минюсте рассчитывают, что постепенный охват всех регионов позволит сделать регистрацию онлайн стабильной и предсказуемой для пользователей.
Читайте также
Также ведомство работает над оптимизацией внутренних процессов, чтобы государственные регистраторы быстрее получали необходимую информацию без дополнительных запросов и пауз в рассмотрении дел.

Как внести данные о праве собственности через «Дія»

Для регистрации права собственности необходимо подать заявление онлайн через портал «Дія» или обратиться к государственному регистратору или нотариусу.
Онлайн подача предусматривает авторизацию с использованием электронной подписи и скачивание права собственности.
  • Заявление рассматривается государственным регистратором независимо от места расположения недвижимости.
  • После проверки документов данные вносят в Государственный реестр прав, а заявитель получает электронную выписку, имеющую такую ​​же юридическую силу, как бумажная.

Сколько стоит

Если жилье зарегистрировано до 1 января 2013 года, повторная регистрация полностью бесплатная. Административный сбор от 300 гривен уплачивается только при регистрации нового права собственности или смене собственника.
В Минюсте советуют владельцам имущества, оформленного много лет назад, предварительно проверить наличие информации в реестре. Это поможет избежать задержек с предоставлением компенсации или других государственных программ.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems