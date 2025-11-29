0 800 307 555
ру
Как авторизоваться на веб-портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция

Личные финансы
Украинцы могут войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью банковской карты ID.GOV.UA (интегрированной системы электронной идентификации).
В Главном управлении ПФУ в Волынской области рассказали, как это сделать.
Для авторизации необходимо перейти на портал ПФУ и:
  1. нажать «Вход»;
  2. выбрать способ входа через ID.GOV.UA;
  3. выбрать пункт «Физическое лицо» и нажать кнопку «Войти»;
  4. из перечня выбрать банк, клиентом которого вы являетесь;
  5. ввести номер карты и код подтверждения;
  6. согласиться на передачу персональных данных
После этого пользователь автоматически переходит в свой кабинет на портале ПФУ.

Какие услуги доступны после авторизации

Специалисты отмечают, что вход через банковскую карту подтверждает только личность пользователя и не позволяет подписывать документы.
Такой способ входа имеет ряд ограничений в доступе к отдельным онлайн-услугам.
Услуги, доступные после авторизации с помощью ID.GOV.UA:
  • получение электронных документов от ПФУ о страховом стаже, заработной плате (формы ОК-5 и ОК-7), размере пенсии и т. п.;
  • просмотр сведений электронного пенсионного дела;
  • просмотр данных о заработной плате и страховом стаже;
  • просмотр сведений в электронной трудовой книжке;
  • просмотр истории своих обращений в ПФУ
«Для получения полного доступа к сервисам портала необходимо использовать авторизацию с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись)», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
