Как авторизоваться на веб-портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция

Украинцы могут войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью банковской карты ID.GOV.UA (интегрированной системы электронной идентификации).

В Главном управлении ПФУ в Волынской области рассказали , как это сделать.

Для авторизации необходимо перейти на портал ПФУ и:

нажать «Вход»; выбрать способ входа через ID.GOV.UA; выбрать пункт «Физическое лицо» и нажать кнопку «Войти»; из перечня выбрать банк, клиентом которого вы являетесь; ввести номер карты и код подтверждения; согласиться на передачу персональных данных

После этого пользователь автоматически переходит в свой кабинет на портале ПФУ

Какие услуги доступны после авторизации

Специалисты отмечают, что вход через банковскую карту подтверждает только личность пользователя и не позволяет подписывать документы.

Такой способ входа имеет ряд ограничений в доступе к отдельным онлайн-услугам.

Услуги, доступные после авторизации с помощью ID.GOV.UA:

получение электронных документов от ПФУ о страховом стаже, заработной плате (формы ОК-5 и ОК-7), размере пенсии и т. п. ;

; просмотр сведений электронного пенсионного дела;

просмотр данных о заработной плате и страховом стаже;

просмотр сведений в электронной трудовой книжке;

просмотр истории своих обращений в ПФУ

«Для получения полного доступа к сервисам портала необходимо использовать авторизацию с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись)», — говорится в сообщении.

