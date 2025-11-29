Как авторизоваться на веб-портале ПФУ с помощью банковской карты: пошаговая инструкция
Украинцы могут войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью банковской карты ID.GOV.UA (интегрированной системы электронной идентификации).
В Главном управлении ПФУ в Волынской области рассказали, как это сделать.
Для авторизации необходимо перейти на портал ПФУ и:
- нажать «Вход»;
- выбрать способ входа через ID.GOV.UA;
- выбрать пункт «Физическое лицо» и нажать кнопку «Войти»;
- из перечня выбрать банк, клиентом которого вы являетесь;
- ввести номер карты и код подтверждения;
- согласиться на передачу персональных данных
После этого пользователь автоматически переходит в свой кабинет на портале ПФУ.
Какие услуги доступны после авторизации
Специалисты отмечают, что вход через банковскую карту подтверждает только личность пользователя и не позволяет подписывать документы.
Такой способ входа имеет ряд ограничений в доступе к отдельным онлайн-услугам.
Услуги, доступные после авторизации с помощью ID.GOV.UA:
- получение электронных документов от ПФУ о страховом стаже, заработной плате (формы ОК-5 и ОК-7), размере пенсии
и т. п.;
- просмотр сведений электронного пенсионного дела;
- просмотр данных о заработной плате и страховом стаже;
- просмотр сведений в электронной трудовой книжке;
- просмотр истории своих обращений в ПФУ
«Для получения полного доступа к сервисам портала необходимо использовать авторизацию с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись)», — говорится в сообщении.
