Как оформить право на наследство, находясь за границей Сегодня 20:08 — Личные финансы

Как оформить право на наследство, находясь за границей

Многие украинцы сейчас находятся за границей, но все еще имеют имущественные права в Украине. Ситуация, когда в Украине открывается наследство, в то время как потенциальный наследник не имеет возможности лично приехать в страну, не является редкостью. Как оформить наследство в такой ситуации — разъясняет пресс-служба Минюста

По закону, подать заявление о принятии наследства можно через консульство Украины или иностранного нотариуса. Консульство подтверждает подпись на украинском языке без перевода и апостиля, а иностранный нотариус — на иностранном языке с последующей легализацией для использования в Украине.

После этого заявление посылают по почте или через представителя к украинскому нотариусу, а днем ​​представления считается дата отправления.

Пошаговая процедура оформления наследства

1. Обращение в консульство или к нотариусу

Это следует сделать в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.

2. Отправка заявления в Украину

Отправить заявление можно по почте или через доверенное лицо. Важно, что днем ​​подачи заявления о принятии наследства, отправленного почтой, считается день отправления почтового письма, независимо от даты его получения нотариусом. Поэтому важно сохранить почтовую квитанцию ​​об отправке.

Читайте также Деньги по наследству: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь

3. Сбор документов

Для дальнейшего оформления наследства наследнику (или его представителю по доверенности на этом этапе) необходимо будет предоставить нотариусу следующие документы:

свидетельство о смерти наследодателя (оригинал или нотариально заверенная копия);

документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (в случае наследования по закону): свидетельство о рождении, свидетельство о браке, решение суда об установлении факта родственных отношений и т. д. ;

; завещание (если наследование происходит по завещанию) с отметкой его регистрации в Наследственном реестре;

документы, подтверждающие право собственности наследодателя на наследственное имущество (например, договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выписки из реестров и т. п. );

); справка о последнем месте жительства наследодателя (для определения места открытия наследства);

копию паспорта и идентификационного кода (или его представителя);

другие документы в зависимости от состава наследственного имущества и обстоятельств дела.

На этом этапе наследник, находящийся за границей, уже может действовать через своего представителя по доверенности. Для этого ему необходимо оформить доверенность на представителя в Украине или в консульском учреждении Украины, или у иностранного нотариуса.

4. Получение свидетельства о праве на наследство

Нотариус проверяет все документы и выдает свидетельство по истечении шестимесячного срока.

Если наследник, находясь за границей, лишился документов, необходимых для оформления наследства, процедура усложняется.

Есть два решения этой проблемы:

— получить дубликаты утраченных документов. Для документов, выданных в Украине, запросы можно посылать через представителя по доверенности. Относительно иностранных документов необходимо обращаться в соответствующие органы страны их выдачи;

— обратиться в суд в Украине с заявлением об установлении факта родственных отношений или права собственности на наследственное имущество в судебном порядке. В этом случае представительство интересов наследника в суде обязательно и осуществляется на основании доверенности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.