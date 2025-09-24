0 800 307 555
Как оформить право на наследство, находясь за границей

Многие украинцы сейчас находятся за границей, но все еще имеют имущественные права в Украине. Ситуация, когда в Украине открывается наследство, в то время как потенциальный наследник не имеет возможности лично приехать в страну, не является редкостью. Как оформить наследство в такой ситуации — разъясняет пресс-служба Минюста.
По закону, подать заявление о принятии наследства можно через консульство Украины или иностранного нотариуса. Консульство подтверждает подпись на украинском языке без перевода и апостиля, а иностранный нотариус — на иностранном языке с последующей легализацией для использования в Украине.
После этого заявление посылают по почте или через представителя к украинскому нотариусу, а днем ​​представления считается дата отправления.

Пошаговая процедура оформления наследства

  • 1. Обращение в консульство или к нотариусу
Это следует сделать в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.
  • 2. Отправка заявления в Украину
Отправить заявление можно по почте или через доверенное лицо. Важно, что днем ​​подачи заявления о принятии наследства, отправленного почтой, считается день отправления почтового письма, независимо от даты его получения нотариусом. Поэтому важно сохранить почтовую квитанцию ​​об отправке.
  • 3. Сбор документов
Для дальнейшего оформления наследства наследнику (или его представителю по доверенности на этом этапе) необходимо будет предоставить нотариусу следующие документы:
  • свидетельство о смерти наследодателя (оригинал или нотариально заверенная копия);
  • документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (в случае наследования по закону): свидетельство о рождении, свидетельство о браке, решение суда об установлении факта родственных отношений и т. д.;
  • завещание (если наследование происходит по завещанию) с отметкой его регистрации в Наследственном реестре;
  • документы, подтверждающие право собственности наследодателя на наследственное имущество (например, договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выписки из реестров и т. п.);
  • справка о последнем месте жительства наследодателя (для определения места открытия наследства);
  • копию паспорта и идентификационного кода (или его представителя);
  • другие документы в зависимости от состава наследственного имущества и обстоятельств дела.
На этом этапе наследник, находящийся за границей, уже может действовать через своего представителя по доверенности. Для этого ему необходимо оформить доверенность на представителя в Украине или в консульском учреждении Украины, или у иностранного нотариуса.
  • 4. Получение свидетельства о праве на наследство
Нотариус проверяет все документы и выдает свидетельство по истечении шестимесячного срока.
Если наследник, находясь за границей, лишился документов, необходимых для оформления наследства, процедура усложняется.
Есть два решения этой проблемы:
— получить дубликаты утраченных документов. Для документов, выданных в Украине, запросы можно посылать через представителя по доверенности. Относительно иностранных документов необходимо обращаться в соответствующие органы страны их выдачи;
— обратиться в суд в Украине с заявлением об установлении факта родственных отношений или права собственности на наследственное имущество в судебном порядке. В этом случае представительство интересов наследника в суде обязательно и осуществляется на основании доверенности.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
