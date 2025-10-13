0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоят квартиры в городах Чехии

Личные финансы
33
Сколько стоят квартиры в городах Чехии
Сколько стоят квартиры в городах Чехии
В Чехии цены на квартиры на вторичке в третьем квартале выросли в среднем на 21% в годовом исчислении, до почти 79 тысяч крон за «квадрат».
Об этом пишет чешское издание СTK.
Аналитики отмечают — ни в одном крупном городе цена на квартиры не снизилась ни в годовом исчислении, ни в квартальном.

Где больше всего выросли цены на жилье в Чехии

Рост цен в годовом исчислении колебался от 10% до 30%.
Наиболее значительный рост зафиксирован в Усти-над-Лабем, где цены выросли на 27%, а стоимость квадратного метра выросла на 10 034 кроны.
В Праге за год квартиры подорожали на 12%. Как показывает аналитика, в среднем стоимость старой квартиры в неплохом состоянии составляла 149 643 кроны за квадратный метр.
Читайте также
За квартиру площадью 80 «квадратов» покупатели платили примерно на 1,3 миллиона крон больше, чем за аналогичный период прошлого года — почти 12 миллионов крон.
В Брно средняя стоимость квартиры достигала 116 400 крон/кв. Типичная квартира стоила около 9,3 миллионов крон, что на 920 000 крон больше, чем в предыдущем году.
В Остраве цена достигла 62 088 крон/кв.м, а в Усти-над-Лабем — 47293 кроны/кв.м.

Средние цены в чешских городах (крон за кв. м)

Город3 квартал 20252 квартал 20253 квартал 2024
Брно116 415114 362&nbsp;104 920&nbsp;
Ческе&nbsp;Будейовице81 729&nbsp;80 862&nbsp;73 230&nbsp;
Градец Кралове&nbsp;90 57888 094&nbsp;78 216&nbsp;
Оломоуць87 08586 253&nbsp;79 142&nbsp;
Острава62 08861 400&nbsp;50 643&nbsp;
Пльзень83 343&nbsp;82 294&nbsp;72 719&nbsp;
Прага149 643&nbsp;145 542&nbsp;133 601&nbsp;
Усти-над-Лабем47 293&nbsp;45 546&nbsp;37 259&nbsp;

А что с ипотекой

В сравнении с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 1−4%, что свидетельствует о стабилизации рынка.
По словам Дэвида Эйма, замглавы совета директоров Gepard Finance, также наблюдается умеренный рост на кредитном рынке.
«В последние недели несколько банков временно снизили процентные ставки в рамках маркетинговых кампаний. Обычно можно получить ипотеку со ставкой от 4,29%. Однако эти акции завершились в конце сентября, и банки вернулись к стандартному уровню ставок. Пока средняя ставка по ипотечным кредитам составляет около 4,5%, и я не ожидаю ее значительного снижения», — отметил Эйм.
Читайте также
По данным последней статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, в августе банки и строительные общества Чехии выдали ипотечных кредитов на сумму 33,1 млрд крон, что на 14% меньше, чем в июле.
Новые кредиты без рефинансирования сократились на 11% - до 25,9 млрд крон, но все еще остаются вторыми по объему в этом году. Процентные ставки по новым кредитам продолжали незначительно снижаться в среднем с 4,53% до 4,52%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems