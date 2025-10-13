Сколько стоят квартиры в городах Чехии
В Чехии цены на квартиры на вторичке в третьем квартале выросли в среднем на 21% в годовом исчислении, до почти 79 тысяч крон за «квадрат».
Об этом пишет чешское издание СTK.
Аналитики отмечают — ни в одном крупном городе цена на квартиры не снизилась ни в годовом исчислении, ни в квартальном.
Где больше всего выросли цены на жилье в Чехии
Рост цен в годовом исчислении колебался от 10% до 30%.
Наиболее значительный рост зафиксирован в Усти-над-Лабем, где цены выросли на 27%, а стоимость квадратного метра выросла на 10 034 кроны.
В Праге за год квартиры подорожали на 12%. Как показывает аналитика, в среднем стоимость старой квартиры в неплохом состоянии составляла 149 643 кроны за квадратный метр.
Читайте также
За квартиру площадью 80 «квадратов» покупатели платили примерно на 1,3 миллиона крон больше, чем за аналогичный период прошлого года — почти 12 миллионов крон.
В Брно средняя стоимость квартиры достигала 116 400 крон/кв. Типичная квартира стоила около 9,3 миллионов крон, что на 920 000 крон больше, чем в предыдущем году.
В Остраве цена достигла 62 088 крон/кв.м, а в Усти-над-Лабем — 47293 кроны/кв.м.
Средние цены в чешских городах (крон за кв. м)
|Город
|3 квартал 2025
|2 квартал 2025
|3 квартал 2024
|Брно
|116 415
|114 362
|104 920
|Ческе Будейовице
|81 729
|80 862
|73 230
|Градец Кралове
|90 578
|88 094
|78 216
|Оломоуць
|87 085
|86 253
|79 142
|Острава
|62 088
|61 400
|50 643
|Пльзень
|83 343
|82 294
|72 719
|Прага
|149 643
|145 542
|133 601
|Усти-над-Лабем
|47 293
|45 546
|37 259
А что с ипотекой
В сравнении с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 1−4%, что свидетельствует о стабилизации рынка.
По словам Дэвида Эйма, замглавы совета директоров Gepard Finance, также наблюдается умеренный рост на кредитном рынке.
«В последние недели несколько банков временно снизили процентные ставки в рамках маркетинговых кампаний. Обычно можно получить ипотеку со ставкой от 4,29%. Однако эти акции завершились в конце сентября, и банки вернулись к стандартному уровню ставок. Пока средняя ставка по ипотечным кредитам составляет около 4,5%, и я не ожидаю ее значительного снижения», — отметил Эйм.
По данным последней статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, в августе банки и строительные общества Чехии выдали ипотечных кредитов на сумму 33,1 млрд крон, что на 14% меньше, чем в июле.
Новые кредиты без рефинансирования сократились на 11% - до 25,9 млрд крон, но все еще остаются вторыми по объему в этом году. Процентные ставки по новым кредитам продолжали незначительно снижаться в среднем с 4,53% до 4,52%.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоят квартиры в городах Чехии
Где найти работу из дома: октябрьская подборка вакансий
Вакансии для специалистов БЭБ: кого ищут и какие требования
ZUS ужесточает проверки получателей выплат 800+
6 советов для колеблющихся откликнуться на вакансию за неимением опыта
ТОП-5 самых распространенных мифов о сбережениях