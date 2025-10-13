Сколько стоят квартиры в городах Чехии Сегодня 13:10 — Личные финансы

Сколько стоят квартиры в городах Чехии

В Чехии цены на квартиры на вторичке в третьем квартале выросли в среднем на 21% в годовом исчислении, до почти 79 тысяч крон за «квадрат».

Об этом пишет чешское издание СTK.

Аналитики отмечают — ни в одном крупном городе цена на квартиры не снизилась ни в годовом исчислении, ни в квартальном.

Где больше всего выросли цены на жилье в Чехии

Рост цен в годовом исчислении колебался от 10% до 30%.

Наиболее значительный рост зафиксирован в Усти-над-Лабем, где цены выросли на 27%, а стоимость квадратного метра выросла на 10 034 кроны.

В Праге за год квартиры подорожали на 12%. Как показывает аналитика, в среднем стоимость старой квартиры в неплохом состоянии составляла 149 643 кроны за квадратный метр.

За квартиру площадью 80 «квадратов» покупатели платили примерно на 1,3 миллиона крон больше, чем за аналогичный период прошлого года — почти 12 миллионов крон.

В Брно средняя стоимость квартиры достигала 116 400 крон/кв. Типичная квартира стоила около 9,3 миллионов крон, что на 920 000 крон больше, чем в предыдущем году.

В Остраве цена достигла 62 088 крон/кв.м, а в Усти-над-Лабем — 47293 кроны/кв.м.

Средние цены в чешских городах (крон за кв. м)

Город 3 квартал 2025 2 квартал 2025 3 квартал 2024 Брно 116 415 114 362 104 920 Ческе Будейовице 81 729 80 862 73 230 Градец Кралове 90 578 88 094 78 216 Оломоуць 87 085 86 253 79 142 Острава 62 088 61 400 50 643 Пльзень 83 343 82 294 72 719 Прага 149 643 145 542 133 601 Усти-над-Лабем 47 293 45 546 37 259

А что с ипотекой

В сравнении с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 1−4%, что свидетельствует о стабилизации рынка.

По словам Дэвида Эйма, замглавы совета директоров Gepard Finance, также наблюдается умеренный рост на кредитном рынке.

«В последние недели несколько банков временно снизили процентные ставки в рамках маркетинговых кампаний. Обычно можно получить ипотеку со ставкой от 4,29%. Однако эти акции завершились в конце сентября, и банки вернулись к стандартному уровню ставок. Пока средняя ставка по ипотечным кредитам составляет около 4,5%, и я не ожидаю ее значительного снижения», — отметил Эйм.

По данным последней статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, в августе банки и строительные общества Чехии выдали ипотечных кредитов на сумму 33,1 млрд крон, что на 14% меньше, чем в июле.

Новые кредиты без рефинансирования сократились на 11% - до 25,9 млрд крон, но все еще остаются вторыми по объему в этом году. Процентные ставки по новым кредитам продолжали незначительно снижаться в среднем с 4,53% до 4,52%.

