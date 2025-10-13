Где найти работу из дома: октябрьская подборка вакансий Сегодня 12:03 — Личные финансы

Где найти работу из дома: октябрьская подборка вакансий

Удаленная работа давно перестала быть исключением — сегодня это реальная возможность строить карьеру без привязки к городу или офису. Гибкий график, экономия времени на дорогу, больше свободы в выборе места жительства — все это делает формат remote все более привлекательным для специалистов разных сфер.

Для тех, кто ищет новые возможности работать удаленно или в гибридном формате, делимся подборкой актуальных вакансий без офисной привязки от robota.ua.

Финансовый контролер в Deloitte

📍 Удаленно/гибридный формат в Киеве

Ищут специалиста с опытом работы от 3 лет на аналогичной должности, который будет работать в составе команды внутренних финансов. Какие задачи ждут будущего работника: поддержка процесса составления годового бюджета; ежемесячная подготовка финансовых отчетов, схем, презентаций; контроль и согласование расходов; контроль дебиторской задолженности; анализ и прогнозирование результатов деятельности; обеспечение ежемесячных мер по закрытию месяца и анализ экономики проектов.

Key Account Executive (решения от Microsoft) в Innoware

📍 Удаленно/гибридный формат в Киеве

и т. д. ІТ-консалтинговая компания приглашает в команду специалиста с опытом от 3 лет в продажах ІТ и технологических решений — ERP и/или CRM-систем, Power Platform, облачных инфраструктур, SaaS, Telecom, IoT

Ожидается глубокое понимание потребностей бизнеса в ІТ-решениях, их типах и назначениях, а также уверенное владение английским языком (уровень Upper-Intermediate и выше) и грамотным украинским.

Digital-маркетолог в Starlight Media

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

Будущему работнику предлагают широкий пакет поддержки и бонусов, в частности: программу помощи мобилизованным сотрудникам и сотрудницам, ветеранам и ветеранкам после завершения службы, а также их семьям; заботу о ментальном здоровье, в частности, консультации с психологом; программу поддержки отцовства; льготы и скидки от партнеров — медицинских лабораторий, клиник, сервисных компаний, салонов и спортзалов; а также помощь корпоративного фонда StarLight Hope в случае экстренных жизненных ситуаций.

Менеджер по инфлюэнс-маркетингу в RoBeauty

📍 Удаленно

Украинский косметический бренд с собственным производством ищет команду менеджера, который сможет строить системную и эффективную работу с инфлюэнсерами.

Среди задач: поиск и рекрутинг UGC-криэйторов и микроинфлюэнсеров (TikTok/Instagram/YouTube Shorts); ведение полного цикла сотрудничества: отборы, согласование, онбординг, контроль дедлайнов, результаты; организация отправки товаров для съемки, координация с производством и логистами (отправка товаров); коммуникация с инфлюэнсерами; работа с CRM (Kommo/Notion): ведение воронки, статусы, обновление базы; аналитика результатов, архивирование контента, отчетность; взаимодействие с корпоративными страницами (Instagram, сайт, email) — обработка входящих запросов.

Project Manager (инновационные проекты) в Eva

📍 Удаленно (в Днепре возможен гибридный формат)

Линия магазинов открывает вакансию . Будущий работник будет отвечать за поиск и отбор новых идей, технологий и решений в сфере ритейла и e-commerce, координировать кросскомандные инициативы в сотрудничестве с различными департаментами компании, внедрять инновационные продукты и сервисы — от идеи до полной реализации, а также контролировать выполнение планов, сроков и качества проектов.

Можно рассчитывать на следующие преимущества: скидки от партнеров, полный социальный пакет и стабильность, а также участие в масштабных инновационных проектах.

Support manager во Vchasno Group

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

Среди основных задач — помощь клиентам в решении вопросов, связанных с работой сервиса: преимущественно в телефонном режиме (80−90% рабочего времени), а также через переписку, мессенджеры или подключение к клиенту через TeamViewer при необходимости. В обязанности также входит консультирование пользователей по использованию сервисов «Вчасно», сбор обратной связи и передача его команде разработки для совершенствования и улучшения продукта.

HR Project manager в «Брокард-Украина»

📍 Удаленно

Оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury объявляет конкурс на вакансию . Рассматриваются кандидаты, у которых: не менее 2 лет опыта управления проектами в сферах HR, IT или цифровой трансформации; практический опыт внедрения HRM/HCM/Payroll-систем — must have; опыт взаимодействия с подрядчиками, интеграторами и вендорами; понимание специфики ритейла; базовое понимание HR-процессов — подбор, обучение, оценка, мотивация.

Специалист по работе с контентом (наполнение сайта картами товаров) в Maudau

📍 Удаленно

Украинская tech компания предлагает присоединиться к команде . Среди основных задач: поиск информации и наполнение товаров на сайте; редактирование и замена характеристик в товарах; обработка изображений, прайсов поставщиков и последующий импорт данных.

Портрет идеального кандидата: опыт работы контент-менеджером — от 1 года; отличные навыки редактирования и перевода текстов на украинский язык; уверенное владение графическими редакторами (Photoshop или аналогами); опыт обработки прайсов поставщиков и последующего импорта данных; умение анализировать, проверять и структурировать информацию, опытный пользователь поисковых систем; опыт работы с разными CMS; уверенное владение Google Sheets, знание формул.

Администратор систем управления услугами в «Укртелеком»

📍 Удаленно

Один из крупнейших телекоммуникационных операторов Украины приглашает стать частью команды . Задачи в должности: обеспечение непрерывной работы имеющихся автоматизированных систем и внедрение новых; обработка обращений внутренних пользователей внутри автоматизированных систем. Компания предлагает: бронирование, оплачиваемый отпуск (24+7) и больничные.

Руководитель проектов и программ по работе с корпоративными клиентами в «Аккордбанке»

📍 Удаленно или в офисе (г. Кропивницкий) (свободный график)

Среди обязанностей нового работника: поиск и привлечение клиентов на открытие счетов 2600, ВЭД и других продуктов для комплексного обслуживания крупных корпоративных клиентов, предоставление консультационных услуг на высшем уровне; проведение переговоров и презентаций потенциальным клиентам банка; участие в подготовке коммерческих предложений; анализ конкурентоспособности локального рынка банковских услуг; организация продаж банковских продуктов и услуг клиентам.

