Вакансии для специалистов БЭБ: кого ищут и какие требования

Личные финансы
18
Бюро экономической безопасности Украины опубликовало объявление о размещении 9 вакансий на руководящие должности в органе на период военного положения и призвало присоединиться к команде.
Об этом говорится в публикации БЭБ.
Кого ищут

Бюро выбирает специалистов на должности главных специалистов отдела телекоммуникационных технологий и связи департамента цифрового развития, трансформаций и цифровизаций, а также отдела коммуникаций БЭБ.
Также требуется руководитель отдела инновационного развития департамента цифрового развития, руководитель отдела техобеспечения, заведующий сектором защиты информации этого же департамента, а также заместитель руководителя департамента — руководитель отдела цифровизации инфраструктуры, кибзащиты и безопасности.
Есть вакансия руководителя департамента персонала БЭБ, руководителя отдела оплаты труда и денежного довольствия департамента финансов.
Для присоединения к команде БЭБ следует подать документы согласно перечню для участия в отборе на занятие вакантных должностей госслужбы.

Как проходит отбор

При отсутствии замечаний к представленным документам, следующим этапом является отбор кандидатов с наиболее релевантным опытом и квалификациями. Им будет предложено пройти интервью.
Кандидатам, которые будут отобраны для назначения на должности, могут предложить пройти психофизиологический опрос с применением полиграфа по их согласию.
Мы ранее писали, что в ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и отбор заместителей. Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:
  • Комиссия по отбору новых работников БЭБ;
  • Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems