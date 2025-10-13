Вакансии для специалистов БЭБ: кого ищут и какие требования Сегодня 11:34 — Личные финансы

Бюро экономической безопасности Украины опубликовало объявление о размещении 9 вакансий на руководящие должности в органе на период военного положения и призвало присоединиться к команде.

Об этом говорится в публикации БЭБ.

Кого ищут

Бюро выбирает специалистов на должности главных специалистов отдела телекоммуникационных технологий и связи департамента цифрового развития, трансформаций и цифровизаций, а также отдела коммуникаций БЭБ.

Также требуется руководитель отдела инновационного развития департамента цифрового развития, руководитель отдела техобеспечения, заведующий сектором защиты информации этого же департамента, а также заместитель руководителя департамента — руководитель отдела цифровизации инфраструктуры, кибзащиты и безопасности.

Есть вакансия руководителя департамента персонала БЭБ, руководителя отдела оплаты труда и денежного довольствия департамента финансов.

Для присоединения к команде БЭБ следует подать документы согласно перечню для участия в отборе на занятие вакантных должностей госслужбы.

Как проходит отбор

При отсутствии замечаний к представленным документам, следующим этапом является отбор кандидатов с наиболее релевантным опытом и квалификациями. Им будет предложено пройти интервью.

Кандидатам, которые будут отобраны для назначения на должности, могут предложить пройти психофизиологический опрос с применением полиграфа по их согласию.

Мы ранее писали , что в ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и отбор заместителей. Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:

Комиссия по отбору новых работников БЭБ;

Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.

