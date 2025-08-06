БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: нардеп сообщил детали — Finance.ua
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БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: нардеп сообщил детали

Казна и Политика
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В ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
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Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений, включая формирование структуры и отбор заместителей.
Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:
  • Комиссия по отбору новых работников БЭБ;
  • Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.
Обе комиссии будут состоять из 12 человек — по 6 представителей от председателя БЭБ и еще 6 человек от бизнеса, общественных организаций и международных экспертов (по представлению посольств).
Реформа имеет целью очистить орган от скомпрометированных кадров и привлечь новых специалистов.
6 августа Кабинет министров назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко. По ее словам, от нового руководителя ожидается обновление работы Бюро, усиление институциональной возможности и налаживание эффективного диалога с бизнесом.
По материалам:
Finance.ua
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