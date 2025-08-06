Кабмин назначил Цивинского директором БЭБ — Finance.ua

Кабмин назначил Цивинского директором БЭБ Сегодня 11:40

Кабмин назначил Цивинского директором БЭБ

Кабинет министров6 августа назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

«После решения конкурсной комиссии, прохождения всех необходимых проверок и полиграфа нет никаких оговорок относительно его кандидатуры», — отметила глава правительства.

По ее словам, от нового руководителя ожидается обновление работы Бюро, усиление институциональной состоятельности и налаживание эффективного диалога с бизнесом.

«Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами. Бизнес должен работать честно и прозрачно, рассчитывая на уважение и защиту со стороны государства», — подчеркнула Свириденко.

Перезагрузка БЭБ

В начале 2024 года Кабинет Министров зарегистрировал законопроект № 10439 о перезагрузке БЭБ. Сначала народные депутаты не поддержали законопроект на фоне широкой критики. Документ был доработан и подан на повторное первое чтение. Депутаты проголосовали за него.

24 июня 2025 года стало известно, что победителем конкурса на должность директора БЭБ стал бывший детектив НАБУ Александр Цивинский. Однако правительство тогда не назначило его на должность, выразив сомнения в соответствии кандидата требованиям.

9 июля Конкурсная комиссия по отбору главы БЭБ опубликовала решение об отклонении кандидатуры Цивинского. В протоколе говорится, что решение принято на основании информации от СБУ и статьи 2 Закона Украины «О национальной безопасности». Комиссия призвала представить новые кандидатуры.

Несмотря на это, в правительстве отметили, что Цивинский победил конкурс и должен возглавить Бюро.

Позже стало известно, что Комиссия по отбору главы БЭБ повторно предоставила Кабмину кандидатуру Цивинского. Новых кандидатов правительство не предложило.

30 июля Комиссия заявила о завершении своих полномочий, поскольку они избрали кандидата. В сообщении говорилось, что Цивинский полностью отвечает требованиям законодательства.

1 августа Юлия Свириденко заявила, что победитель конкурса на должность директора БЭБ пройдет полиграф. Это нужно для предотвращения манипуляций.

Что известно об Александре Цивинском

Александр Цивинский имеет юридическое образование и опыт в правоохранительных органах.

По данным журналистов, его отец проходил службу в СССР и после распада Союза остался в россии. В то же время сам Александр Цивинский отрицает эту информацию.

«Отец, даже если он и является гражданином рф в настоящее время, что не подтверждено, последние 30 лет живет в Украине. С ним 10 лет не общаюсь вообще, меня воспитывал отчим, поэтому волнения по поводу безопасности, особенно после того, что я служил в АТО в 2014-м и год с начала полномасштабки в 2022, смешны», — заявил Цивинский в комментарии Суспільному.

Сам Цивинский неоднократно отмечал свою проукраинскую позицию.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РВЛМУ ГУ МВД Украины.

В 2007 году был назначен на должность следователя в ОВД отдела расследования преступлений против жизни и здоровья личности следственного управления ГУНП во Львовской области. После этого работал: старшим следователем, старшим следователем в ОВД, старшим следователем в ОВД — криминалистом, заместителем начальника отдела.

В НАБУ работал с 2015 года. Участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел.

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