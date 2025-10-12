6 советов для колеблющихся откликнуться на вакансию за неимением опыта Сегодня 18:12 — Личные финансы

6 советов для колеблющихся откликнуться на вакансию за неимением опыта

Часто те, кто ищет работу не откликаются на вакансию из-за нехватки опыта и навыков. В то же время опыт не всегда главное, ведь работодатели сегодня готовы обучать новых работников, если видят их желание работать, ответственность и открытость к новому.

Алексей Драган, HRD компании Unique Trade рассказал , что делать, если вакансия интересная, но опыта маловато, пишет work.ua.

1. Не ждите, пока станете «идеальным кандидатом»

То, чего вы ещё не знаете, всегда можно освоить. В современной рабочей среде важны не только знания, но и умение быстро адаптироваться к новому.

Более того, открытость и любознательность придаст вам конкурентности. Ибо трудолюбие и инициатива — черты, которые нельзя привить никаким тренингом.

2. Смотрите шире на свой опыт

Часто навыки, полученные в одной сфере, легко переносить в другую — просто мы не всегда это замечаем.

Умение общаться с людьми, разрешать конфликты, организовывать процессы или придерживаться дедлайнов — все это универсальные компетенции, которые работодатели ценят не меньше технических знаний.

Подумайте, какие из предыдущих навыков могут быть полезны в новой работе.

3. Спрашивайте об обучении и развитии

Во время собеседования не бойтесь узнавать, как в компании учат новичков и есть ли возможности для роста. Это не выглядит назойливо — напротив, показывает ваш интерес в долгосрочном сотрудничестве.

У многих работодателей есть внутренние курсы, наставничество или кадровые резервы, но кандидаты редко об этом спрашивают. Если же вы начинаете с базовой должности, обучение может стать вашим наилучшим стартом.

4. Делайте первый шаг

Иногда самое сложное — просто нажать «Откликнуться». Но именно этот шаг открывает дверь, о существовании которой вы даже не догадывались.

Отзыв на вакансию — это не только шанс получить работу, но и возможность познакомиться с работодателем, который увидит ваш потенциал. Остальное решит ваша мотивация, искренность и готовность попробовать.

5. Не воспринимайте отказ как поражение

Каждое «нет» — это не конец, а часть пути к вашему «да». Отказ не означает, что вы более слабый кандидат — только то, что в этот раз выбрали кого-то другого.

Вы получили опыт: поняли, как проходит собеседование, какие вопросы задают, что можно усовершенствовать в своем резюме и т. д. И уже следующая попытка будет более уверенной, потому что вы и сами стали сильнее.

6. Не анализируйте слишком долго — действуйте

Иногда мы так долго взвешиваем, подходим ли, что упускаем сам шанс попробовать. Пока вы перечитываете описание вакансии в третий раз, кто-то другой уже послал резюме.

Так что не ждите идеального случая — его не будет, пока вы сами не создадите. Иногда выигрывает не самый опытный кандидат, а самый решительный.

