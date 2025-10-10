Новые правила пересечения границы: где система будет запущена в Польше Сегодня 19:00 — Личные финансы

Новые правила пересечения границы: где система будет запущена в Польше

12 октября в Европе будет запущена новая система въезда/выезда (Entry/Exit System). Эта автоматизированная ІТ-система будет регистрировать граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран — участниц системы.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Где система будет в Польше

В Польше система EES будет запущена сначала на автомобильном пограничном переходе Медыка-Шегини и железнодорожном переезде Перемышль-Мостиска.

Система будет внедрена в 29 странах Европы

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Нидерланды, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Швейцария, Швеция, Швеция.

Система EES будет регистрировать граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода). Данные путешественников будут зарегистрированы в EES независимо от того, нужна ли им виза или они путешествуют в рамках безвиза.

В системе будет содержаться следующая информация:

персональные данные, указанные в проездном документе, включая имя, дату рождения и гражданство;

дата и место каждого въезда и выезда из 29 европейских стран, использующих EES;

биометрические данные, включая изображение лица и/или отпечатки пальцев;

информация о любом отказе во въезде, если таковой был.

Европейские страны, использующие систему EES, могут ввести национальные программы по упрощению пересечения границ для граждан стран, не входящих в ЕС, но часто путешествующих в Европу. Эти программы могут применяться к одной или нескольким европейским странам.

Сбор данных

29 европейских стран, использующих EES, будут постепенно внедрять систему на своих внешних границах в течение шести месяцев. В течение этого периода сбор данных о путешественниках может не производиться сразу на всех пунктах пропуска через границу.

Как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, на границе с Польшей вообще не отмечается, чтобы это как-то влияло на увеличение времени при оформлении граждан по ту сторону границы. Украинские пограничники видят поток людей, идущий из Украины в польскую сторону.

«Польша уже начала тестировать эту систему. Но сказать, что это существенно повлияло на пассажиропоток и из-за этого возникли очереди, наверное, не совсем верно. Но предполагает немного больше времени на оформление каждого человека. Но опять же здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для того, чтобы такую ​​процедуру делать», — рассказал спикер ГПСУ.

Справка Finance.ua:

система EES — часть масштабного пакета Smart Borders, предусматривающего цифровизацию пограничного контроля;

В пакет также входят Европейская система авторизации путешествий (ETIAS) и расширенное использование автоматизированных пунктов контроля.

