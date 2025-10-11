Как изменился рынок труда в IT-сфере в третьем квартале: для кого было больше всего работы

0 800 307 555
ру
Личные финансы
36
За третий квартал количество вакансий на украинском ІТ-рынке труда выросло на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, в июле были опубликованы рекордные 7210 предложений работы — больше всего с начала большой войны. В сентябре было почти столько же вакансий — 7194.
Об этом сообщает DOU.
Больше всего вакансий прибавилось в следующих категориях:
  • Военное дело: +291 вакансия;
  • Маркетинг: +271 вакансия;
  • Front-end: 138 вакансий;
  • Hardware: +127 вакансий;
  • Project Manager: +119 вакансий.
По данным издания, в сентябре вырос спрос на специалистов по AI/ML — 160 вакансий. Для аналитиков открыты рекордные 446 позиций почти на уровне довоенного периода. В Data Engineering также установлен рекорд — 118 открытых вакансий в сентябре.
Значительный рост наблюдается в категориях Embedded (98 вакансий) и Hardware (149 вакансий).
Продакт-менеджеры уже пользуются спросом на уровне довоенного периода — 203 открытые вакансий. HR и Support также показывают рекордные показатели: 348 и 225 вакансий соответственно.
Количество вакансий для разработчиков все еще не достигло довоенного уровня.
Количество miltech-вакансий достигло рекордных 577 в месяц, а на одну вакансию в среднем приходилось 6,5 отклика.
Количество ремоут-вакансий в Киеве, Львове и за рубежом возросло, а в других регионах Украины заметное увеличение не зафиксировано.

Рост спроса на опытных специалистов

Также повышается спрос на опытных специалистов: в сентябре было 1325 вакансии для сеньоров с опытом 5+ лет, что превышает показатели января 2022 года.
В то же время больше всего возросло количество вакансий для новичков — их стало на 40% больше, и сейчас публикуется более 200 ежемесячно.
Наиболее конкурентные категории

Среднее количество откликов на одну вакансию сейчас составляет 24, в то время как три года назад в сентябре этот показатель был 18.
Самая большая конкуренция сохраняется у Front-end (85,5 отклика на одну вакансию), хотя в прошлом году этот показатель достигал 98,7. В сентябре впервые категория Java опередила QA по количеству откликов на вакансию (62,3 против 62,1).
С июня немного выросли отклики для HR (от 25 до 30), а у Unity наоборот снизились (с 49 до 30).
Больше всего вакансий в третьем квартале разместили:
  • Genesis — 421;
  • SKELAR — 262;
  • 427-й отдельный полк беспилотных систем «РАРОГ» — 182 miltech-вакансии;
  • N-iX — 179;
  • Boosta — 153.
Ранее Finance.ua писал, что медианный возраст украинского ІТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а почти все айтишники (97%) имеют высшее образование или учились в университете. Заработки тоже растут: медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.
