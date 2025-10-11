Как изменился рынок труда в IT-сфере в третьем квартале: для кого было больше всего работы Сегодня 10:16 — Личные финансы

За третий квартал количество вакансий на украинском ІТ-рынке труда выросло на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, в июле были опубликованы рекордные 7210 предложений работы — больше всего с начала большой войны. В сентябре было почти столько же вакансий — 7194.

Об этом сообщает DOU.

Больше всего вакансий прибавилось в следующих категориях:

Военное дело: +291 вакансия;

Маркетинг: +271 вакансия;

Front-end: 138 вакансий;

Hardware: +127 вакансий;

Project Manager: +119 вакансий.

По данным издания, в сентябре вырос спрос на специалистов по AI/ML — 160 вакансий. Для аналитиков открыты рекордные 446 позиций почти на уровне довоенного периода. В Data Engineering также установлен рекорд — 118 открытых вакансий в сентябре.

Значительный рост наблюдается в категориях Embedded (98 вакансий) и Hardware (149 вакансий).

Продакт-менеджеры уже пользуются спросом на уровне довоенного периода — 203 открытые вакансий. HR и Support также показывают рекордные показатели: 348 и 225 вакансий соответственно.

Количество вакансий для разработчиков все еще не достигло довоенного уровня.

Количество miltech-вакансий достигло рекордных 577 в месяц, а на одну вакансию в среднем приходилось 6,5 отклика.

Количество ремоут-вакансий в Киеве, Львове и за рубежом возросло, а в других регионах Украины заметное увеличение не зафиксировано.

Рост спроса на опытных специалистов

Также повышается спрос на опытных специалистов: в сентябре было 1325 вакансии для сеньоров с опытом 5+ лет, что превышает показатели января 2022 года.

В то же время больше всего возросло количество вакансий для новичков — их стало на 40% больше, и сейчас публикуется более 200 ежемесячно.

Наиболее конкурентные категории

Среднее количество откликов на одну вакансию сейчас составляет 24, в то время как три года назад в сентябре этот показатель был 18.

Самая большая конкуренция сохраняется у Front-end (85,5 отклика на одну вакансию), хотя в прошлом году этот показатель достигал 98,7. В сентябре впервые категория Java опередила QA по количеству откликов на вакансию (62,3 против 62,1).

С июня немного выросли отклики для HR (от 25 до 30), а у Unity наоборот снизились (с 49 до 30).

Больше всего вакансий в третьем квартале разместили:

Genesis — 421;

SKELAR — 262;

427-й отдельный полк беспилотных систем «РАРОГ» — 182 miltech-вакансии;

N-iX — 179;

Boosta — 153.

Ранее Finance.ua писал , что медианный возраст украинского ІТ-специалиста вырос с 30 до 31 года, а почти все айтишники (97%) имеют высшее образование или учились в университете. Заработки тоже растут: медианная зарплата в этом году достигла $3000. Большинство айтишников работают в технических направлениях.

