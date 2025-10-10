Сколько нужно заплатить за высшее образование в Нидерландах Сегодня 20:00 — Личные финансы

Сколько нужно заплатить за высшее образование в Нидерландах

Нидерланды известны своей инновационной системой высшего образования, но стоимость для иностранных студентов высока.

Finance.ua в своей статье рассказывает о том , в какую цену обойдется получение высшего образования еще в четырех странах Европы.

Цена обучения

Плата за обучение в государственных университетах колеблется от 6 до 15 тысяч евро в год для бакалаврских программ и от 8 до 20 тысяч евро для магистерских.

Общие годовые расходы вместе с проживанием могут достигать 22 тыс. евро.

Стоит отметить, что политика в отношении украинских студентов динамичная и изменчивая. В 2022—2023 учебном году большинство нидерландских университетов снизили плату за обучение для украинских студентов-беженцев до уровня, действующего для граждан ЕС — 2 209 евро в год.

Однако с академического года 2023−2024 эта льгота была отменена для новых студентов, и к ним снова применяются более высокие международные тарифы. Это делает Нидерланды гораздо менее доступными, чем раньше.

Недавно (в сентябре 2025 г.) Палата представителей Нидерландов проголосовала за возобновление пониженной платы, но окончательное решение еще не было принято Министерством образования. Абитуриентам следует мониторить официальные сообщения.

Стипендии и гранты

Возможность бесплатного обучения в Нидерландах исключительна, и ее можно достичь только путем получения стипендии. Общенациональных программ для перемещенных лиц из Украины нет, но существуют частные стипендиальные программы.

Например, NL Scholarship — программа, финансируемая Министерством образования, культуры и науки Нидерландов, предлагает стипендию в размере 5 тыс. евро на первый год обучения. Требования для получения высокие: средний балл GPA более 80% (или не ниже 9 баллов по 12-балльной шкале) и результаты IELTS 7.0.

Еще одна стипендия — Saxion Talent Scholarship (STS) от Университета прикладных наук Saxion в размере 2 500 евро на первый год для студентов бакалавриата, имеющих средний балл 70% и выше и IELTS 6.0.

Важно отметить, что эти стипендии, как правило, покрывают только часть расходов, а не компенсируют полную стоимость обучения и проживания. Поэтому Нидерланды остаются вариантом для студентов с высокими академическими достижениями, готовых к значительным финансовым вложениям.

Дополнительные расходы

Расходы на проживание в Нидерландах высокие. В стране существуют общежития для студентов, но это не типичное решение для большинства учебных заведений.

Университет Амстердама оценивает месячные расходы иностранного студента на проживание, питание и транспорт в 800−1100 евро.

Общие ежемесячные расходы, без учета платы за обучение, могут составлять от 975 до 1500 евро. Дополнительные расходы включают в себя страхование (35−100 евро в месяц), общественный транспорт (40−100 евро) и книги (50−100 евро в месяц).

Мы писали, что в Нидерландах отказались от пятидневной рабочей недели: в 2024 году средняя продолжительность работы составляла 32,1 часа, а изменения во многом обусловили женщины.

Такой подход помогает удержать людей на рынке труда, тогда как в США женщины массово покидают работу из-за принудительного возвращения в офис.

В стране считают, что 32 часов в течение недели более чем достаточно для процветания бизнеса и выполнения служебных обязательств.

Сотрудники называют среди многих преимуществ таких изменений возможность держать баланс между работой и личной жизнью, а также гибкий график. Нидерланды поставили выше приоритет полноценной жизни над статистикой производительности.

