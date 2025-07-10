Нидерланды выделяют 300 миллионов евро на восстановление Украины — Finance.ua

Нидерланды выделяют 300 миллионов евро на восстановление Украины
Нидерланды выделяют 300 миллионов евро на восстановление Украины в 2025 и 2026 годах.
Об этом на платформе X сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.
Он объявил эту поддержку на конференции по восстановлению Украины в Риме, в которой также принимает участие премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.
По словам министра, 52 миллиона евро зарезервированы на энергетическую инфраструктуру и водоснабжение, еще 4 миллиона евро — на строительство нового крыла детской больницы во Львове.
Также правительство поддерживает инициативы нидерландских компаний и организаций по содействию реконструкции и восстановлению Украины.
«россия не просто пытается поставить Украину на колени на поле боя. В течение трех с половиной лет она пытается уничтожить украинское общество и экономику», — отметил министр.
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