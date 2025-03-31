Нидерланды предоставляют Украине €500 миллионов на проект «Линия дронов» — Finance.ua
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Нидерланды предоставляют Украине €500 миллионов на проект «Линия дронов»

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Нидерланды предоставляют Украине €500 миллионов на проект «Линия дронов»
Нидерланды предоставляют Украине €500 миллионов на проект «Линия дронов»
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил в воскресенье, что Амстердам предоставит Украине 500 миллионов евро на проект «Линия дронов».
Об этом Брекельманс сообщил в соцсети Х после встречи в Киеве со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.
500 млн евро — часть пакета ускоренного финансирования в размере 2 млрд евро, который Нидерланды решили выделить в 2025 году, отметили в нидерландском министерстве.
Об этом объявили министр обороны Рубен Брекельманс и государственный секретарь обороны Гейс Туйнман в рамках визита в Украину.
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«Было важно объявить, что мы оказываем Украине ускоренную поддержку в размере 2 миллиардов евро, включающую проект по созданию беспилотников объемом 500 миллионов евро. Эти беспилотники будут иметь большое значение на поле боя и будут буквально спасать жизнь», — цитирует министерство главы Минобороны Брекельманса.
Министр отметил, что эта поддержка поможет укрепить позицию Украины на передовой и за столом переговоров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с Брекельмансом в Киеве сообщил, что Нидерланды дополнительно выделяют Украине 3,5 млрд евро, из которых значительная часть будет направлена ​​на предоставление помощи Украине уже в 2025 году.
Умеров сообщил, что Нидерланды поддерживают проект «Линия дронов» и инвестируют в украинское производство, однако не озвучили сумму инвестиций.
В свою очередь, в марте премьер-министр Нидерландов Дик Схооф рассказал о пакете инвестиций на 700 млн евро для производства дронов, который нацелен частично на украинскую оборонную промышленность.
По материалам:
Українська правда
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