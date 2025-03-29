Швеция выделяет средства на разминирование и дроны для Украины — Finance.ua

Швеция выделяет средства на разминирование и дроны для Украины
Швеция выделит ориентировочно 7,2 миллиона евро (80 миллионов шведских крон) для коалиций, занимающихся разминированием и беспилотными технологиями, в рамках группы оборонного контакта с Украиной (UDCG). Это часть 18-го пакета военной поддержки для Украины.
Об этом говорится на сайте шведского правительства.
Читайте также
«Эта поддержка поможет Украине развивать технологии дронов и способность к разминированию. Это будет способствовать как украинской армии, так и обществу», — отметил министр обороны Швеции Паль Йонсон.
Правительство Швеции уже поручило Вооруженным силам страны выделить средства. Вооруженные силы Швеции уже несколько раз выполняли подобные задачи по поддержке коалиций в рамках UDCG.
Теперь они должны предоставить по 40 миллионов шведских крон (около €3,6 миллиона) для поддержки коалиций, занимающихся разминированием и развитием дронов.
UDCG — это коалиция из 57 стран, созданная США для координации закупок оборонного оборудования, производства материалов и обеспечения поставок, чтобы поддержать оборону Украины. Министры обороны этих стран регулярно встречаются в Рамштайне, штаб-квартире НАТО или онлайн.
В рамках UDCG было создано несколько коалиций для длительной поддержки Украины. Швеция является частью шести таких коалиций.
Поделиться новостью